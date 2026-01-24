Iranul avertizează că orice atac al SUA va însemna „război total”

Iranul va trata orice atac „ca pe un război total împotriva noastră”, a declarat un înalt oficial iranian pentru Reuters, înainte de sosirea unui grup de atac al portavionului american și a altor resurse în regiune.

„Această concentrare militară – sperăm că nu este destinată unei confruntări reale – dar armata noastră este pregătită pentru cel mai rău scenariu. De aceea, totul este în stare de alertă maximă în Iran. De data aceasta vom răspunde în cel mai dur mod posibil pentru a rezolva situația”, a mai spus acesta, sub protecția anonimatului, pentru Reuters.

„Dacă americanii încalcă suveranitatea și integritatea teritorială a Iranului, vom răspunde”, a declarat oficialul iranian, fără a oferi detalii concrete despre cum ar putea arăta acest răspuns.

Avertismentul din partea înaltului oficial iranian vine după ce joi, președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite au o „armadă” care se îndreaptă spre Iran, dar speră că nu va fi nevoie să o folosească.

De la sfârșitul anului 2025, mai multe proteste de mare amploare au avut loc în Iran, care au culminat pe 8 ianuarie cu sloganuri ostile față de guvern, care le-a reprimat. Washingtonul a recomandat autoriităților de la Teheran să dea dovadă de moderație, altfel riscă represalii.

Organizațiile internaționale semnalează că bilanțul este cel mai grav de la Revoluția Islamică din 1979. Human Rights Activists News Agency (HRANA), cu sediul în SUA, afirmă că bilanțul victimelor se apropie de 5.000 de morți.