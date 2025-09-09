Israel lovește pentru prima dată în Qatar: explozii puternice la Doha, țintind conducerea Hamas

Atacul de la Doha – o premieră în istoria confruntării Israel-Hamas

Potrivit presei israeliene și internaționale, raidul aerian a vizat membri de rang înalt ai Biroului Politic al Hamas aflați la Doha. Declarația comună a armatei israeliene (IDF) și a Shin Bet afirmă că au fost atacate „personalități cheie ale conducerii Hamas”, responsabile direct de masacrul din 7 octombrie 2023 și de actualul război împotriva Israelului.

Ynet și The Times of Israel notează că, deși comunicatul oficial nu menționează explicit Qatarul, momentul publicării coincide cu relatările despre exploziile din capitala Doha, unde locuiește conducerea Hamas.

Surse israeliene citate de jurnalistul Barak Ravid (Axios) și de CNN confirmă că printre ținte s-au numărat negociatori și lideri importanți ai Hamas, între care Khalil al-Hayya și Khaled Mashaal – acesta din urmă supraviețuind unei tentative de asasinat a Mossadului în Iordania, în 1997.

Operațiunea „Ziua Judecății”

Conform postului israelian Channel 12, atacul a fost denumit „Ațeret HaDin” („Ziua Judecății”), o referire simbolică la sărbătoarea evreiască Șemini Ațeret, în timpul căreia Hamas a lansat atacul sângeros asupra Israelului pe 7 octombrie 2023.

Forțele israeliene au precizat că au folosit muniție de precizie și informații de intelligence pentru a limita victimele civile. Cu toate acestea, imaginile și înregistrările video apărute pe rețelele sociale arată explozii puternice în zone rezidențiale din Doha.

Israelul anunţă că a atacat acolo lideri ai grupării Hamas

"Armata şi serviciul de securitate internă (Shin Bet) au efectuat o lovitură ţintită împotriva unor înalţi responsabili ai organizaţiei teroriste Hamas" , a transmis armata israeliană într-un comunicat.



Potrivit televiziunii al-Jazeera, care citează o sursă din cadrul Hamas, ţinta atacului au fost negociatorii din partea acestei grupări care luau parte la tratativele indirecte cu Israelul pentru o încetare a focului în Fâşia Gaza.



"A fost atacată delegaţia de negociatori ai Hamas în timpul întâlnirii acesteia la Doha. Reuniunea a fost atacată în timp ce se discuta propunerea preşedintelui american Donald Trump pentru o încetare a focului" în Fâşia Gaza, a indicat sursa citată.



Qatarul, ţară care mediază între Israel şi Hamas, a confirmat între timp că loviturile israeliene au ţintit domicilii ale liderilor Hamas şi a denunţat un atac "laş", acuzând Israelul de încălcarea dreptului internaţional.



Mai mulţi lideri ai Hamas îşi au reşedinţa la Doha. Coloane de fum au fost văzute la locul exploziilor, zone izolate acum de poliţie.



Potrivit presei israeliene, unul dintre responsabilii Hamas vizaţi de acest atac este Khalil al-Hayya, negociatorul-şef al grupării palestiniene Hamas.



Ramura armată a acesteia din urmă, Brigăzile al-Qassam, a revendicat marţi mai devreme atacul comis luni la Ierusalim şi soldat cu şase morţi israelieni.

Reacția dură a Qatarului

Ministerul de Externe de la Doha a condamnat atacul, calificându-l drept „laş și criminal”. Purtătorul de cuvânt Majed Al Ansari a subliniat că bombardarea clădirilor rezidențiale unde locuiau lideri Hamas reprezintă „o încălcare flagrantă a dreptului internațional” și o „amenințare gravă pentru securitatea cetățenilor și rezidenților din Qatar”.

„Qatarul nu va tolera acest comportament iresponsabil al Israelului, care destabilizează întreaga regiune”, a adăugat Ansari, precizând că incidentul este investigat „la cel mai înalt nivel”.

Susținere americană în spatele atacului

Un oficial israelian a declarat pentru Channel 12 că lovitura aeriană asupra Hamas la Doha a fost aprobată de fostul președinte american Donald Trump, ceea ce arată o posibilă coordonare strategică la nivel internațional.

Întrebări dificile pentru SUA și implicațiile geopolitice din Golf

Un atac israelian asupra conducerii Hamas aflate în Qatar ridică semne de întrebare majore privind rolul Statelor Unite, stabilitatea din Golf și perspectivele viitoarelor negocieri de pace, potrivit unei analize BBC.

Atacul lansat de Israel împotriva liderilor Hamas din Qatar confirmă temerile exprimate de mult timp, potrivit cărora guvernul israelian urmărește o strategie de „răfuială” după raidul din 7 octombrie 2023, când militanții Hamas au intrat în Israel.

Privit prin această prismă, lovitura asupra Qatarului se înscrie într-o serie mai amplă de acțiuni militare ale Israelului împotriva inamicilor săi din Gaza, Liban, Siria, Iran, Yemen și acum chiar din teritoriul unui stat din Golf.

Rămân însă întrebări cheie fără răspuns: ce știau Statele Unite înainte de atac? Dacă Washingtonul era informat, cum se va reflecta acest episod asupra masivei baze aeriene americane de la Al-Udeid, aflată pe teritoriul Qatarului? Mai mult, cum vor fi influențate relațiile SUA cu ceilalți aliați arabi din regiunea Golfului?

Situația creează și un precedent periculos pentru viitoarele negocieri de pace. Dacă Qatar – țara care a găzduit discuțiile de pace dintre SUA și talibani înainte de 2021 – nu mai poate fi considerat un spațiu sigur pentru dialog, atunci unde ar mai putea fi purtate asemenea tratative?

Acest atac marchează prima operațiune israeliană directă pe teritoriul Qatarului, un stat considerat până acum mediator în conflictul israeliano-palestinian. Escaladarea riscă să amplifice tensiunile în întreaga regiune Golfului.