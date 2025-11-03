Israel a identificat rămășițele a trei ostatici predați de gruparea Hamas

Biroul prim-ministrului israelian a confirmat luni că cele trei trupuri predate duminică de Hamas aparțin soldaților Omer Neutra (21 de ani, cetățean americano-israelian), Oz Daniel (19 ani) și Assaf Hamami (40 de ani), colonel și cel mai înalt ofițer israelian capturat de Hamas în timpul atacului din 7 octombrie 2023.

„După finalizarea procesului de identificare de către Institutul Național de Medicină Legală, în cooperare cu poliția și rabinatul militar, armata a informat familiile ostaticilor căzuți în luptă că rudele lor au fost repatriate și identificate”, se arată într-un comunicat oficial.

Rămășițele au fost predate Israelului duminică seara, în cadrul armistțiului mediat de Statele Unite ale Americii. care prevede returnarea tuturor ostaticilor în schimbul eliberării deținuților politici palestinieni.

Guvernul de la Ierusalim a acuzat în repetate rânduri că gruparea Hamas întârzie procesul de returnare, însă gruparea palestiniană susține că întârzierile sunt cauzate de condițiile dificile din Fâșia Gaza.

(sursa: Mediafax)