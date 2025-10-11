Israelienii îi alungă pe palestinieni din Cisiordania. Coloniștii i-au atacat pe fermieri pentru a-i forța să-și părăsească terenurile

Surse citate de agenție au declarat că coloniștii au vandalizat mai multe vehicule aparținând locuitorilor și au tras cu gloanțe asupra lor, forțându-i să plece.

Coloniștii sunt adesea înarmați și frecvent însoțiți sau protejați de soldați israelieni. Pe lângă distrugerea proprietăților palestiniene, aceștia au comis atacuri incendiare și au ucis palestinieni.

Conform cifrelor oficiale palestiniene, peste 1.000 de palestinieni din Cisiordania au fost uciși de coloniști și de armata israeliană, iar cel puțin 20.000 au fost arestați de la începutul genocidului din Gaza.

Au avut loc aproximativ 1.800 de atacuri ale coloniștilor în Cisiordania între 7 octombrie 2023 și 16 decembrie 2024, potrivit datelor colectate de Tech for Palestine, un colectiv de voluntari din domeniul tehnologiei care monitorizează încălcările drepturilor omului.