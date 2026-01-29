Italienii sunt furioși din cauza prezenței agenților ICE la Jocurile Olimpice de iarnă

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Securitate Internă al ICE, o divizie a agenției, va juca „un rol de securitate” la Jocurile Olimpice, a confirmat marți pentru CNN un purtător de cuvânt al Departamentului de Securitate Internă al SUA. „Evident, ei nu desfășoară (operațiuni) de aplicare a legilor privind imigrația într-o țară străină”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Agențiile federale au sprijinit securitatea diplomaților americani la Jocurile Olimpice anterioare, inclusiv Investigațiile pentru Securitate Internă, a declarat pentru CNN un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat. Departamentul de Stat a specificat, de asemenea, că Serviciul său de Securitate Diplomatică (DSS) conduce efortul de securitate al SUA la Milano.

„La Jocurile Olimpice, Investigațiile pentru Securitate Internă ale ICE sprijină Serviciul de Securitate Diplomatică al Departamentului de Stat al SUA și țara gazdă în verificarea și atenuarea riscurilor reprezentate de organizațiile criminale transnaționale”, a declarat purtătoarea de cuvânt a DHS, Tricia McLaughlin, într-un comunicat. „Toate operațiunile de securitate rămân sub autoritatea italiană”, a adăugat ea.

Foști și actuali legislatori au îndemnat-o pe premierul italian Giorgia Meloni să intervină și să blocheze prezența agenților în urma celor două împușcături fatale din timpul represiunii împotriva imigrației desfășurate de Trump în Minneapolis.

Ministrul italian de Interne, Matteo Piantedosi, s-a întâlnit marți cu ambasadorul SUA, Tilman Fertitta, potrivit Ministerului de Interne, care a confirmat că ramura de investigații a ICE, nu cea operațională, va fi prezentă la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina. „Agenția va lucra exclusiv în cadrul misiunilor sale diplomatice și nu pe teren”, a declarat ministerul într-o postare pe rețelele de socializare.

(sursa: Mediafax)