Și italienii se gândesc să interzică rețelele sociale pentru copiii sub 14 ani

Propunerea de lege a fost depusă în Consiliul Regional Veneto și ar putea fi transmisă Parlamentului italian dacă va fi aprobată la nivel regional. În Italia, regiunile au dreptul de a iniția proiecte legislative cu aplicare la nivel național, scrie Il Post. Acestea trebuie ulterior dezbătute și votate de Camera Deputaților și Senat. Alberto Stefani, politician al partidului Lega și succesor al lui Luca Zaia la conducerea regiunii Veneto, a spus că speră ca proiectul să fie aprobat în consiliul regional în două sau trei luni. Majoritatea de centru-dreapta controlează 34 din cele 51 de locuri din legislativul regional, ceea ce crește șansele adoptării inițiativei.

Potrivit declarațiilor lui Stefani, proiectul ar introduce un „interdicție absolută” pentru utilizarea rețelelor sociale de către persoanele sub 14 ani. În plus, ar urma să fie finanțate programe educaționale pentru utilizarea responsabilă a internetului, destinate în special părinților. Legea ar putea include și sancțiuni pentru platformele digitale care nu respectă regulile. În propunerea similară pe care Stefani a depus-o anterior ca deputat, companiile ar fi fost obligate să implementeze sisteme eficiente de verificare a vârstei utilizatorilor, inclusiv prin autentificarea cu cartea de identitate electronică. Proiectul prevedea de asemenea ca minorii între 14 și 16 ani să poată utiliza rețelele sociale doar cu acordul părinților.

În varianta anterioară a inițiativei, responsabilitatea stabilirii procedurilor tehnice de verificare a vârstei ar reveni Autorității pentru Garanții în Comunicații (AGCOM). Instituția ar avea și rolul de a monitoriza respectarea legislației de către platformele digitale. Stefani a spus că ideea unei astfel de legi i-a venit după ce a observat într-un parc din regiunea sa copii care stăteau în tăcere pe telefoane în loc să se joace sau să socializeze.

Propuneri similare sunt discutate în mai multe state. Australia a fost primul stat care a introdus un astfel de interdicție la finalul anului trecut, iar Indonesia a adoptat ulterior o măsură similară. În Europa, proiecte de lege privind limitarea accesului minorilor la rețele sociale sunt analizate în Danemarca, Franța, Austria și Spania, în timp ce în Asia discuții similare au loc în Malaysia. Susținătorii acestor restricții invocă efecte precum dependența digitală, scăderea capacității de concentrare și impactul negativ asupra sănătății mintale a adolescenților.

În prezent, Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) stabilește că vârsta minimă pentru consimțământul privind prelucrarea datelor personale este de 13 ani, ceea ce permite crearea unui cont pe multe platforme sociale. Statele membre ale Uniunii Europene pot însă ridica această limită. În Italia, legislația prevede că minorii pot crea conturi pe rețelele sociale de la 14 ani, însă în practică verificarea vârstei utilizatorilor este rar aplicată și ușor de ocolit.

