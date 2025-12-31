Jaf de 10 milioane de euro la o bancă din Germania

Autorii au spart un zid gros de beton la o sucursală a băncii Sparkasse din orașul Gelsenkirchen, din vestul țării. Apoi au spart câteva mii de casete de valori și au furat o sumă estimată la milioane de euro, a anunțat poliția într-un comunicat, potrivit Reuters.

Majoritatea magazinelor și băncilor din Germania se închid în perioada Crăciunului, începând cu seara zilei de 24 decembrie, iar poliția a descoperit gaura abia după ce a declanșat o alarmă de incendiu în primele ore ale zilei de luni, 29 decembrie.

„Nu am putut dormi noaptea trecută. Nu primim nicio informație”, a declarat un bărbat pentru postul de radio Welt în timp ce aștepta în fața sucursalei, adăugând că folosește seiful de 25 de ani și că acesta conține economiile sale pentru bătrânețe.

Un alt bărbat a spus că și-a folosit cutia de depozit pentru a depozita bani și bijuterii pentru familia sa.

Poliția a declarat că martorii au raportat că au văzut mai mulți bărbați sâmbătă seara cărând genți mari pe scările unei parcări alăturate.

De asemenea, au existat rapoarte despre un Audi RS 6 negru care a părăsit garajul luni dimineață devreme, cu bărbați mascați înăuntru. Plăcuța de înmatriculare a vehiculului era cea a unei mașini furate în Hanovra, la peste 200 de kilometri nord-est de Gelsenkirchen, a declarat poliția.

(sursa: Mediafax)