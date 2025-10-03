Japonia ar putea avea prima femeie lider sau cel mai tânăr din era modernă

Favoritele în alegerile potențial istorice ale Partidului Liberal Democrat sunt naționalista conservatoare Sanae Takaichi, în vârstă de 64 de ani, și rivalul său mai moderat, Shinjiro Koizumi, în vârstă de 44 de ani. Sondajele de opinie sugerează că secretarul de cabinet Yoshimasa Hayashi, în vârstă de 64 de ani, ar putea fi, de asemenea, un candidat.

Aceștia se numără printre cei cinci candidați care se luptă pentru a-l înlocui pe prim-ministrul Shigeru Ishiba, care demisionează după o serie de înfrângeri electorale, potrivit Reuters.

Următorul lider va deveni probabil prim-ministru, întrucât PLD este cel mai mare grup din parlament, dar acest lucru nu este sigur, deoarece partidul, care a condus Japonia aproape în toată perioada postbelică, și-a pierdut majoritatea în ambele camere sub conducerea lui Ishiba.

Takaichi promite să stimuleze economia cu cheltuieli guvernamentale agresive, care ar putea speria investitorii într-o economie cu una dintre cele mai mari datorii din lume. Ea a ridicat posibilitatea refacerii unui acord de investiții cu președintele american Donald Trump, care a redus tarifele punitive.

Ministrul agriculturii Koizumi, fiul fostului premier Junichiro Koizumi, precum și ceilalți candidați, spun că vor reduce impozitele pentru a ajuta gospodăriile să facă față creșterii costurilor de trai, dar în rest se vor alinia mai mult la politica de restricții economice a lui Ishiba.

Oricine va câștiga votul de sâmbătă va moșteni un partid în criză și o economie stagnantă.

Nemulțumirea față de PLD îi împinge pe mulți alegători, în special pe tinerii deziluzionați, către partidele de opoziție, cum ar fi un partid de extremă dreapta anti-imigranți.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)