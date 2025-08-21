JD Vance, huiduit în timpul întâlnirii cu trupele Gărzii Naționale din Washington D.C.

Împărțind burgeri trupelor desfășurate săptămâna trecută de Donald Trump, alături de secretarul apărării, Pete Hegseth, și adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, Stephen Miller, Vance le-a spus soldaților că „apreciem tot ceea ce faceți” și a afirmat: „Am readus legea și ordinea”. Între timp, o mulțime de manifestanți a protestat afară.

Mulțimea a strigat sloganuri precum „Eliberați Washingtonul!” și „Din Washington până în Palestina, ocupația este o crimă”.

Întrebat de ce trupele se aflau la gară în loc să se afle în zone ale orașului unde ratele criminalității erau statistic mai mari, Vance a susținut că orașul era inundat de „vagabonzi, dependenți de droguri, persoane fără adăpost și bolnavi mintal” și că vizitatorii nu se simțeau în siguranță. „Acesta ar trebui să fie un monument al măreției americane”, a spus el, adăugând ulterior: „Nu trebuie să trăim așa”.

Adresându-se protestatarilor, Vance a spus: „Este cam bizar că avem o grămadă de oameni în vârstă, în principal albi, care protestează împotriva politicilor care protejează oamenii, când aceștia nu au simțit niciodată pericolul în întreaga lor viață.”

Însușindu-și scandările protestatarilor, el a adăugat: „Haideți să eliberăm Washingtonul D.C. , astfel încât familiile tinere să se poată plimba și să se simtă în siguranță. De asta încercăm să eliberăm Washingtonul D.C.”.

Sentimentele sale au fost împărtășite de Miller, care i-a minimalizat pe cei care se adunaseră în semn de protest numindu-i „comuniști nebuni”. „Îi vom ignora pe acești hipioți albi stupizi care trebuie să se întoarcă acasă și să tragă un pui de somn pentru că au toți peste 90 de ani și ne vom întoarce la treaba de a proteja poporul american și cetățenii din Washington DC”, a spus el.

Săptămâna trecută, președintele a federalizat departamentul de poliție metropolitană al orașului și i-a ordonat lui Hegseth să mobilizeze trupele Gărzii Naționale, susținând că ia măsuri împotriva „criminalității, vărsării de sânge, haosului și mizeriei” în capitala „fără lege” a națiunii, în ciuda unei rate a criminalității în scădere bruscă, cu infracțiuni violente la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani .

Se estimează că 1.900 de soldați sunt desfășurați în Washington D.C. Peste jumătate provin din state conduse de republicani, inclusiv Louisiana și Carolina de Sud. Pe lângă Union Station, trupele au fost observate mai ales în zonele centrale ale orașului, inclusiv în National Mall și în stațiile de metrou.

