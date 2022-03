Joe Biden: Vom spori ajutorul către Ucraina. Îl vom face pe Putin să plătească

"Putin provoacă devastări teribile în Ucraina.Este despre dreptul oamenilor de a avea propriul viitor, trebuie să ne asigurăm că Putin nu va avea câștig de cauză în Ucraina. După începerea conflictului am trimis alte 300 de milioane de dolar în ajutoare și alte piese de armament, cu care Ucraina a provocat pierderi teribile forțelor ruse," a mai spus Biden

Joe Biden

Am luat amenințarea lui Putin în serios și am sporit asistența armata către Kiev, am trimis arme de 650 de milioane de dolari, a mai precizat presedintele american.