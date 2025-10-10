Președintele Comitetului Nobel despre posibile presiuni exercitate de președintele american Donald Trump: deciziile se iau cu curaj și integritate

Președintele Comitetului Nobel, Jorgen Watne Frydnes, a subliniat că procesul de selecție pentru Premiul Nobel pentru Pace se desfășoară „cu curaj și integritate”, răspunzând speculațiilor privind posibile presiuni exercitate de președintele american Donald Trump.

Întrebat despre eforturile lui Donald Trump de a obține distincția pentru realizările sale diplomatice, Frydnes a explicat că, deși Comitetul primește anual mii de scrisori și nominalizări, deciziile sunt luate independent, conform unor principii morale solide.

„Comitetul își ia deciziile într-o sală plină de curaj și integritate”, a afirmat președintele, accentuând că presiunile politice sau campaniile publice nu influențează alegerea laureaților.

Potrivit presei internaționale, administrația Trump ar fi încercat să convingă Comitetul Nobel să îi acorde premiul pentru inițiativele diplomatice promovate în timpul mandatului.

Cu sediul la Oslo, Comitetul Nobel gestionează anual sute de nominalizări pentru Premiul pentru Pace, iar deliberările sale rămân confidențiale timp de 50 de ani, notează The Guardian.

Premiul Nobel pentru Pace 2025 a fost câștigat de María Corina Machado, o figură emblematică a Venezuelei.