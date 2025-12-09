Un judecător federal a respins ordinul lui Trump care blochează dezvoltarea energiei eoliene

x close
de Redacția Jurnalul    |    09 Dec 2025   •   10:30
Un judecător federal a anulat luni ordinul executiv al președintelui Donald Trump care bloca proiectele de energie eoliană, afirmând că efortul de a opri practic toate închirierile de parcuri eoliene pe terenuri și ape federale a fost „arbitrar și capricios” și încalcă legislația americană.

Judecătoarea Patti Saris de la Curtea Districtuală a SUA pentru Districtul Massachusetts a anulat ordinul executiv al lui Trump din 20 ianuarie care bloca proiectele de energie eoliană și l-a declarat ilegal, potrivit AP.

Saris a decis în favoarea unei coaliții de procurori generali din 17 state și Washington, DC, condusă de procurorul general al New York-ului, Letitia James, care a contestat ordinul lui Trump din prima zi de suspendare a închirierii și acordării de autorizații pentru proiecte de energie eoliană.

Trump a fost ostil energiei regenerabile , în special energiei eoliene offshore, și prioritizează combustibilii fosili pentru producerea de electricitate .

Procurorul general al statului Massachusetts, Andrea Joy Campbell, a salutat decizia ca pe o victorie pentru locurile de muncă verzi și energia regenerabilă.

Coaliția care s-a opus ordinului lui Trump a susținut că Trump nu are autoritatea de a opri autorizarea proiectelor și că acest lucru pune în pericol economiile statelor, mixul energetic, sănătatea publică și obiectivele climatice.

Guvernul a susținut că pretențiile statelor nu reprezintă nimic mai mult decât un dezacord politic privind preferințele pentru dezvoltarea energiei eoliene față de cea bazată pe combustibili fosili, care este în afara jurisdicției instanței federale.

Subiecte în articol: donald trump energie eoliana instanţa
