Judecătorul desemnat în cazul lui Nicolas Maduro are 92 de ani și încă profesează

Hellerstein a fost desemnat să prezideze procesul penal împotriva lui Nicolás Maduro, fostul lider venezuelean care a fost capturat de forțele speciale americane și adus sâmbătă la Manhattan, New York. Procurorii l-au acuzat pe Maduro de o serie de infracțiuni, printre care trafic de droguri, corupție și infracțiuni legate de terorism.

Procesul va avea loc la tribunalul din districtul sudic al New Yorkului, în Manhattan, considerat pe scară largă drept unul dintre cele mai puternice și influente tribunale din Statele Unite, care se ocupă în mod obișnuit de cazuri legate de securitatea națională, terorism și criminalitate internațională la scară largă.

Născut în New York în 1933, Hellerstein a obținut atât diploma de licență, cât și diploma de drept la Universitatea Columbia. A servit în Corpul Judiciar General al Armatei SUA înainte de a intra în practica privată, unde a petrecut zeci de ani litigând cazuri complexe înainte de a se alătura magistraturii federale.

Numit în funcție în 1998 de președintele Bill Clinton, a dobândit statutul de judecător senior în 2011, dar a continuat să judece cazuri. „Senior status” este o formă de semi-retragere specifică magistraților federali, care le permite să-și reducă volumul de dosare fără a părăsi complet banca. În sistemul federal din SUA nu există vârstă obligatorie de pensionare pentru judecătorii, iar aceștia pot continua să judece și după intrarea în senior status. Seniorii au dreptul la o anuitate echivalentă cu salariul și libertatea de a-și calibra încărcarea de muncă.

Hellerstein și-a construit o reputație de judecător prudent și exigent prin modul în care a gestionat cazuri importante, inclusiv cererile de despăgubiri civile depuse de victimele atacurilor din 11 septembrie 2001, precum și cazuri complexe de corupție și infracțiuni financiare.

În 2019, a prezidat procesul civil împotriva producătorului de film Harvey Weinstein, respingând o propunere inițială de acord.

Judecătorul a atras atenția și prin hotărâri care au limitat puterea executivă. Pe lângă blocarea deportărilor activiștilor pro-palestinieni, el a împiedicat administrația Trump, în primăvara anului trecut, să expulzeze venezueleni în temeiul legislației de urgență în timp de război, considerând măsura ilegală.

Este de așteptat ca Maduro și soția sa să aibă o primă înfățișare luni.

