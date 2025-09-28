Situație tensionată în Partidul Laburist. Keir Starmer face eforturi disperate pentru a contracara ascensiunea partidului Reform UK

La conferința anuală a Partidului Laburist, desfășurată duminică în Liverpool, Starmer a minimizat criticile privind conducerea sa, subliniind realizările guvernului în primul său an și reiterând că în politică „vor exista mereu comentarii despre lideri și leadership”, potrivit AP.

Totodată, el a respins speculațiile privind o eventuală candidatură a primarului Manchesterului, Andy Burnham, ca rival la conducerea partidului.

Provocări pentru Partidul Laburist

Starmer se confruntă cu provocări economice și sociale: inflația ridicată, perspective economice modeste, probleme în serviciile publice și tensiuni legate de imigrație.

Guvernul său intenționează să introducă un sistem de carduri de identitate digitale pentru toți rezidenții, în 2029, pentru a reduce munca ilegală și imigrația neautorizată, dar măsura întâmpină opoziția grupurilor pentru libertăți civile.

Premierul a criticat planurile Reform UK de deportare a migranților legali, calificându-le drept „rasiste și imorale”, și a susținut că bătălia actuală este între „politica răzbunării și diviziunii” și „reînnoirea patriotică, bazată pe valori de demnitate, respect, egalitate și corectitudine”.

În pofida avantajului numeric al laburiștilor în Parlament (peste 400 de locuri din 650), presiunea pe Starmer va crește dacă partidul va avea rezultate slabe la alegerile locale și regionale din luna mai 2026.