Kiev, sub focul unui atac masiv: drone și rachete rusești au vizat capitala Ucrainei

Capitala Ucrainei, Kiev, a fost lovită în noaptea de sâmbătă spre duminică de un atac masiv cu drone și rachete, descris de observatori independenți drept unul dintre cele mai puternice de la începutul invaziei ruse pe scară largă. Sunetele sistemelor antiaeriene au răsunat ore întregi, iar atacurile continuau și la ora 8:20 dimineața, potrivit Reuters.

"Rusia a lansat un nou atac aerian masiv asupra oraşelor ucrainene în timp ce oamenii dormeau. Din nou, sute de drone şi rachete au distrus clădiri rezidenţiale şi au provocat victime civile", a declarat ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, pe reţeaua socială X.



Oraşul Zaporojie din sud-estul Ucrainei a fost, la rândul său, lovit "de cel puţin patru ori", potrivit guvernatorului regiunii cu acelaşi nume, Ivan Fedorov, care a raportat patru răniţi.

Primarul Vitali Klitschko a anunțat șase răniți, dintre care cinci au fost internați. Mii de locuitori s-au refugiat în stațiile de metrou, transformate în adăposturi.

Zaporojie, lovită de patru rachete

Reacții internaționale și escaladarea tensiunilor

Atacurile au avut ecouri și în afara granițelor Ucrainei. Polonia a mobilizat aviația „preventiv”, după ce drone rusești au pătruns în spațiul său aerian. În același timp, autoritățile estone au confirmat detectarea a trei avioane de luptă rusești în spațiul lor aerian.

Criza de la centrala nucleară Energodar

Pe fondul acestor atacuri, Kievul acuză Moscova că a întrerupt alimentarea cu energie a centralei nucleare de la Energodar, cea mai mare din Europa, ocupată de forțele ruse din martie 2022. Ucraina susține că Rusia încearcă să conecteze centrala la propria rețea energetică, manevră pe care oficialii de la Kiev o consideră extrem de riscantă pentru securitate.

De partea sa, Ministerul Apărării rus a afirmat că a doborât în timpul nopții 41 de drone ucrainene.