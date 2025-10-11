Răboi în Ucraina. Kievul a atacat o importantă rafinărie rusească

Vestea vine în contextul în care Ucraina intensifică atacurile împotriva industriei ruse de gaz și petrol, o sursă cheie de venituri care ajută Moscova să susțină invazia sa totală.

Atacul a vizat uzina Bashnafta-UNPZ din Ufa, un oraș care este unul dintre cele mai mari centre ale industriei de rafinare din Rusia, furnizând combustibil și lubrifianți forțelor armate ruse, potrivit sursei.

Rapoartele preliminare sugerează că, după mai multe explozii, a izbucnit un incendiu în zona unității de prelucrare a țițeiului ELOU-AVT-6.

Sursa a raportat că un nor de fum negru era vizibil în apropierea fabricii, iar pompierii se îndreptau spre locul incidentului. Amploarea pagubelor rămâne neclară.

Ministerul Apărării al Rusiei a afirmat că forțele sale au doborât, sâmbătă, cinci drone ucrainene cu aripi fixe deasupra Bashkortostanului.

Atacul împotriva instalației, situată la aproximativ 1.400 de kilometri de linia frontului din Ucraina, marchează al treilea atac cu drone SBU împotriva Bashkortostanului în ultima lună.

Dronele SBU cu rază lungă de acțiune au lovit anterior uzina petrochimică Gazprom Neftekhim Salavat din aceeași regiune în două atacuri separate, pe 18 și 24 septembrie.

Un alt atac cu drone, efectuat de serviciul de informații militare ucrainean (HUR), a lovit rafinăria Bashneft-Novoyl din Ufa pe 12 septembrie.

Comandantul suprem Oleksandr Sîrskîi a declarat, sâmbătă, că capacitatea de prelucrare a petrolului a Rusiei a scăzut cu 21% în urma atacurilor ucrainene. Mai multe regiuni ruse se confruntă cu penurie de benzină, în timp ce Moscova intensifică importurile de combustibil.