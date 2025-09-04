x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Kim Jong Un promite sprijin total pentru Rusia la întâlnirea cu Vladimir Putin

Kim Jong Un promite sprijin total pentru Rusia la întâlnirea cu Vladimir Putin

de Redacția Jurnalul    |    04 Sep 2025   •   08:01
Kim Jong Un promite sprijin total pentru Rusia la întâlnirea cu Vladimir Putin
Sursa foto: Hepta/Kim Jong Un si Vladimir Putin

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat că sprijinirea Rusiei în războiul din Ucraina este o „datorie fraternă”, în timp ce președintele Vladimir Putin a numit relațiile dintre cele două țări „speciale”, la o întâlnire desfășurată la Beijing.

Kim Jong Un și Vladimir Putin s-au întâlnit miercuri, la Beijing, în marja ceremoniilor care au marcat capitularea Japoniei în cel de-Al Doilea Război Mondial, a relatat agenția nord-coreeană KCNA.

Conform Reuters, cei doi lideri au stat alături de președintele chinez Xi Jinping la parada militară, fiind pentru prima dată de la începutul Războiului Rece când conducătorii celor trei state apar împreună într-un astfel de cadru.

„Sprijinirea armatei ruse este o datorie fraternă”, a spus Kim, care și-a exprimat dorința de a consolida parteneriatul pe termen lung cu Moscova.

La rândul său, Putin a „lăudat” soldații nord -coreeni care luptă în Ucraina și a descris relațiile cu Phenianul drept „speciale, bazate pe încredere, prietenie și alianță”, potrivit KCNA.

Coreea de Nord a trimis deja militari, muniție de artilerie și rachete pentru a sprijini Rusia în conflict.

Serviciile de informații sud-coreene estimează că aproximativ 2.000 de soldați nord-coreeni au murit pe front, iar alte 6.000 de trupe urmează să fie trimise, dintre care circa 1.000 sunt deja în Rusia.

Întâlnirea de la Beijing a oferit lui Kim ocazia de a discuta cu Putin și Xi atât despre probleme regionale și internaționale, cât și despre viitorul relațiilor bilaterale.

Citește pe Antena3.ro

KCNA a relatat că cei doi lideri au reafirmat voința „fermă” de a ridica cooperarea la un nivel superior.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Kim Jong-un vladimir putin
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri