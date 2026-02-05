"Mi-ar fi plăcut să fac multe glume pe această temă", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în faţa jurnaliştilor în timpul briefingului său de presă zilnic, când a fost întrebat despre astfel de speculaţii, care au fost exprimate de personalităţi precum prim-ministrul polonez Donald Tusk.



"Dar să nu ne pierdem timpul de briefing cu asta", a adăugat el, numind speculaţiile "neserioase".



Tusk a anunţat săptămâna aceasta că Polonia va investiga posibilele legături dintre Jeffrey Epstein şi serviciile de informaţii ruseşti.



O figură proeminentă în cercurile înalte din New York în anii 1990-2000, Jeffrey Epstein a fost acuzat de exploatarea sexuală a numeroase tinere, inclusiv minore. A murit în închisoare înainte de procesul său în 2019.



În total, aproape 3,5 milioane de pagini - documente, fotografii şi videouri - din acest caz amplu au fost publicate de Departamentul de Justiţie al SUA din decembrie.



Cazul Epstein a implicat personalităţi precum Andrew Mountbatten-Windsor, fratele mai mic al regelui Charles al III-lea, intelectualul american Noam Chomsky şi fostul preşedinte democrat american Bill Clinton.



Oficialii ruşi spun că afirmaţiile privind o legătură între Epstein şi serviciile secrete ruseşti sunt în mod clar lansate în sfera publică pentru a distrage atenţia de la un scandal despre care spun că a scos la iveală ipocrizia oamenilor puternici din SUA şi Europa.



În dosarele Epstein publicate de Departamentul de Justiţie al SUA, Rusia este menţionată de mii de ori.



De asemenea, acestea indică faptul că unele dintre tinerele cu care Epstein a fost în contact erau din Rusia, inclusiv o femeie de 26 de ani pe care a încercat să o prezinte lui Andrew Mountbatten-Windsor.



Diverse organizaţii media şi bloggeri au speculat, de asemenea, că Epstein spiona pentru serviciul de informaţii externe Mossad al Israelului sau pentru Agenţia Centrală de Informaţii (CIA) a SUA.



Nu a fost încă publicată nicio dovadă definitivă de către o organizaţie de ştiri majoră care să arate că Epstein lucra pentru vreun serviciu de informaţii.

AGERPRES