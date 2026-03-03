Beneficiile aței dentare asupra sănătății: De ce să o folosești în fiecare zi?

Însă ața dentară are un rol deosebit de important în prevenirea unor boli care afectează nu doar zona bucală, ci și întregul organism.

Ața dentară nu e doar un moft al stomatologului: previne boli grave, de la pierderea dinților la riscuri cardiace. Experții avertizează că periajul singur lasă 40% din bacterii intacte, transformând gura într-o poartă deschisă spre inflamații sistemice, potrivit catine.ro.

De ce să NU ignori ața dentară

Este important să înțelegem că gura nu este izolată de corp și este cea mai expusă factoriilor externi.

Astfel că fără o curățare serioasă în fiecare zi, placa bacteriană se acumulează sub gingie, transformându-se tartru și declanșând gingivita. Aceasta este inflamația incipentă, urmată de parodontită, care erodează osul și distruge dinții.

Protejarea sănătății întregului organism

Inflamația cronică din gură afectează metabolismul, imunitatea și vasele de sânge, crescând riscurile de diabet, infarct sau accident vascular cerebral.

Periajul dinților fără folosirea aței dentare este ca spălatul unei farfurii doar pe o parte. Bacteriile rele supraviețuiesc, provocând respirație urâtă și infecții sistemice.

Beneficii dovedite