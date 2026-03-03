x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Viaţă sănătoasă Frumos si sanatos Beneficiile aței dentare asupra sănătății: De ce să o folosești în fiecare zi?

Beneficiile aței dentare asupra sănătății: De ce să o folosești în fiecare zi?

de Redacția Jurnalul    |    03 Mar 2026   •   19:30
Beneficiile aței dentare asupra sănătății: De ce să o folosești în fiecare zi?
Sursa foto: Hepta?Ața dentară protejează de boli întregul organism.

Mulți oameni se spală pe dinți dar nu dau ateneție aței dentare. Deși medicul stomatolog insistă pe folosirea acesteia, ni se pare adesea că este inutilă.

Însă ața dentară are un rol deosebit de important în prevenirea unor boli care afectează nu doar zona bucală, ci și întregul organism.

Ața dentară nu e doar un moft al stomatologului: previne boli grave, de la pierderea dinților la riscuri cardiace. Experții avertizează că periajul singur lasă 40% din bacterii intacte, transformând gura într-o poartă deschisă spre inflamații sistemice, potrivit catine.ro.

De ce să NU ignori ața dentară

Este important să înțelegem că gura nu este izolată de corp și este cea mai expusă factoriilor externi.

Astfel că fără o curățare serioasă în fiecare zi, placa bacteriană se acumulează sub gingie, transformându-se tartru și declanșând gingivita. Aceasta este inflamația incipentă, urmată de parodontită, care erodează osul și distruge dinții.

Protejarea sănătății întregului organism

Inflamația cronică din gură afectează metabolismul, imunitatea și vasele de sânge, crescând riscurile de diabet, infarct sau accident vascular cerebral.

Periajul dinților fără folosirea aței dentare este ca spălatul unei farfurii doar pe o parte. Bacteriile rele supraviețuiesc, provocând respirație urâtă și infecții sistemice.

Beneficii dovedite

  • Previne cariile interdentare și sângerările gingivale.

  • Reduce inflamația acută.

  • Menține un zâmbet sănătos și organismul protejat.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: ata dentara dinţi
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri