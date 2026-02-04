„Atâta timp cât regimul de la Kiev nu a luat decizia corespunzătoare, operațiunea militară specială va continua”, a declarat Peskov, miercuri, citat de Le Figaro. Acesta a subliniat că cererea de retragere a forțelor armate ucrainene din regiunea Donbasului este un de o importanță majoră.

Declarațiile au fost făcute în contextul începerii unei noi runde de discuții la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, unde delegațiile din Ucraina, Statele Unite și Rusia încearcă să identifice o cale pentru încheierea conflictului.

Negociatorul ucrainean Rustem Umerov a anunțat: „Lucrăm în cadrul directivelor președintelui Volodimir Zelenski pentru a realiza o pace dreaptă și durabilă”.

Una dintre pretențiile-cheie ale Moscovei este retragerea armatei ucrainene din Donbas, chiar și din zonele aflate încă sub administrația Kievului. De asemenea, Rusia cerea recunoașterea internațională a teritoriilor ucrainene ocupate ca urmare a Războiului.

(sursa: Mediafax)