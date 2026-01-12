Kremlinul caută un lider nou pentru Republica Cecenă

Kremlinul recrutează un nou lider pentru Cecenia, după ce Ramzan Kadîrov, liderul de facto al republicii, a fost internat de urgență la spital, cu o insuficiență renală, relatează surse pentru zdg.md, care adăugă că membri ai familiei au venit să-l viziteze chiar și din străinătate.

Kadîrov fusese internat în noaptea de 24 spre 25 decembrie într-un spital din Moscova, unde era prezent pentru ședința antamată pentru 25 decembrie a Consiliului de Stat al Rusiei, prezidată de Vladimir Putin.

Între timp, starea de sănătate a lui Kadîrov s-a deteriorat simțitor, anunță Nova Gazeta Europa. Kadîrov a fost transportat la Spitalul Clinic Central al Administrației Prezidențiale a Federației Ruse.

Un membru din apropierea liderului cecen a dezvăluit că acesta „abia” a fost resuscitat la Moscova, „s-a întors acasă și nu a mai apărut în public de atunci”.

Dar starea de sănătate a lui Kadîrov este în continuă degradare, lucru pe care el însuși l-a recunoscut, indirect, în timpul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri în direct, când a dezvăluit că anul trecut a avut doar patru vacanțe oficiale – un lucru total neobișnuit, scrie Novaya Gazeta, care menționează că liderul cecen e obișnuit cu ore neregulate de lucru și cu un control strict al administrației Republicii Cecene.

Kadîrov putea să lucreze non-stop când era sănătos.

Își permitea doar două săptămâni de vacanță, de Anul Nou, însă anul acesta, el a avut nevoie de două luni.

De altfel, el a și recunoscut, în timpul sesiunii de întrebări și răspunsuri, că sănătatea sa dă semne clare de șubrezire.

„Uneori am căderi nervoase și o senzație constantă de șubrezire, ca și cum aș fi pe un curent electric”, a mărturisit acesta.

(sursa: Mediafax)