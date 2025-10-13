Lavrov afirmă că planul lui Trump este prea vag referitor la statul Palestina

"Am observat că planul de pace al lui Donald Trump se referă doar la Fâşia Gaza. Menţionează statul, dar în termeni destul de generali", le-a spus Lavrov jurnaliştilor din ţările arabe.



"Este imperativ să se concretizeze aceste abordări, inclusiv definirea a ceea ce se va întâmpla în Cisiordania", a mai spus şeful diplomaţiei ruse.



Aceasta este cea mai clară declaraţie a Moscovei de până acum care arată că Rusia nu consideră planul lui Trump suficient de detaliat şi cuprinzător, deşi Lavrov a spus că Rusia speră ca toate acordurile încheiate între Israel şi Hamas în cadrul planului de pace să fie implementate.



Preşedintele Vladimir Putin a declarat săptămâna trecută că Rusia este pregătită să sprijine eforturile de pace, folosindu-şi contactele cu toate părţile din regiune.

AGERPRES