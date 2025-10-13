x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Lavrov afirmă că planul lui Trump este prea vag referitor la statul Palestina

Lavrov afirmă că planul lui Trump este prea vag referitor la statul Palestina

de Redacția Jurnalul    |    13 Oct 2025   •   17:45
Lavrov afirmă că planul lui Trump este prea vag referitor la statul Palestina
Sursa foto: Hepta

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat luni că planul preşedintelui american Donald Trump de soluţionare a conflictului israeliano-palestinian se referă doar la Fâşia Gaza şi nu este suficient de specific în ceea ce priveşte statul Palestina, relatează Reuters.

"Am observat că planul de pace al lui Donald Trump se referă doar la Fâşia Gaza. Menţionează statul, dar în termeni destul de generali", le-a spus Lavrov jurnaliştilor din ţările arabe.

"Este imperativ să se concretizeze aceste abordări, inclusiv definirea a ceea ce se va întâmpla în Cisiordania", a mai spus şeful diplomaţiei ruse.

Aceasta este cea mai clară declaraţie a Moscovei de până acum care arată că Rusia nu consideră planul lui Trump suficient de detaliat şi cuprinzător, deşi Lavrov a spus că Rusia speră ca toate acordurile încheiate între Israel şi Hamas în cadrul planului de pace să fie implementate.

Preşedintele Vladimir Putin a declarat săptămâna trecută că Rusia este pregătită să sprijine eforturile de pace, folosindu-şi contactele cu toate părţile din regiune.

AGERPRES

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: lavrov trump plan palestina
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri