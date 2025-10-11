Lidera opoziției din Venezuela dedică Premiul Nobel pentru Pace președintelui Donald Trump

Liderul de la Casa Albă nu și-a ascuns dorința sa de a câștiga prestigioasa distincție. Un număr tot mai mare de lideri mondiali au declarat anterior că ar trebui să câștige premiul. Aceste apeluri s-au intensificat pe măsură ce planul său de pace pentru Gaza a câștigat avânt în ultimele zile.

Cu toate acestea, perioada de nominalizare pentru acest an se încheie la sfârșitul lunii ianuarie, potrivit site-ului web al Comitetului de la Helsinki.

Discuție telefonică între Donald Trump și Maria Corina Machado

Comitetul Nobel a anunțat, vineri, câștigătorul premiului pentru 2025.

Maria Corina Machado a obținut distincția pentru promovarea drepturilor democratice în Venezuela și „pentru lupta sa în vederea realizării unei tranziții juste și pașnice de la dictatură la democrație”.

Machado a declarat, într-un interviu acordat ziarului spaniol El Pais, că a vorbit cu președintele SUA, dar a refuzat să ofere detalii despre conversația lor. Lidera opoziției, așa cum a făcut și în postarea sa de acceptare a premiului, și-a exprimat recunoștința față de Trump.

În declarațiile făcute vineri seara, Donald Trump a confirmat că a vorbit cu Machado, adăugând că ea a fost „foarte drăguță” în timpul convorbirii telefonice.

„Persoana care a câștigat de fapt Premiul Nobel m-a sunat astăzi și mi-a spus: «Accept acest premiu în onoarea dumneavoastră, pentru că dumneavoastră îl meritați cu adevărat»”, a spus președintele. „Un gest foarte frumos. Nu am spus: „Atunci dă-mi-l mie”, deși cred că ar fi putut să o facă. A fost foarte drăguță”, a glumit Trump.

„Am ajutat-o pe parcurs”, a adăugat Trump. „Au nevoie de mult ajutor în Venezuela. Este un dezastru total. Deci, s-ar putea spune că a fost acordat pentru 2024, iar eu candidez pentru alegerile din 2025”.

Criticile Administrației Trump

La scurt timp după anunțarea premiului Nobel, Administrația Trump a reacționat negativ.

„Comitetul Nobel a demonstrat că pune politica înaintea păcii”, a declarat Steven Cheung, directorul de comunicare al Casei Albe, într-o postare pe rețelele de socializare.

Sprijinul Casei Albe pentru Maria Corina Machado

Machado a câștigat premiul după ani de eforturi pentru promovarea democrației și și-a descris munca de-o viață ca fiind promovarea „buletinelor de vot în locul gloanțelor”.

Ea a fost nevoită să se ascundă în Venezuela, în contextul unei represiuni severe împotriva disidenților din partea președintelui Nicolas Maduro.

Mulți membri ai administrației Trump au lăudat anterior munca lui Machado. Administrația l-a denunțat în repetate rânduri pe Maduro și a desfășurat o prezență militară substanțială în regiune pentru a combate traficul de droguri, o campanie reală dar pe care mulți o consideră o încercare de a slăbi și, eventual, de a-l îndepărta pe liderul venezuelean de la putere.

Secretarul de stat Marco Rubio a făcut parte dintr-un grup de parlamentari, printre care și actualul ambasador al SUA la ONU, Mike Waltz, care a nominalizat-o pe Machado pentru Premiul Nobel pentru Pace în 2024.