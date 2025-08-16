x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Liderii „Coaliției celor dispuși” se vor întâlni duminică

Liderii „Coaliției celor dispuși” se vor întâlni duminică

de Redacția Jurnalul    |    16 Aug 2025   •   18:11
Liderii „Coaliției celor dispuși” se vor întâlni duminică
Sursa foto: Hepta

Liderii „Coaliției celor dispuși” se vor reuni prin videoconferință duminică după-amiază, înaintea vizitei președintelui Volodimir Zelenski la Washington, anunță sâmbătă președinția franceză.

Reuniunea va fi coprezidată de președintele francez, Emmanuel Macron, cancelarul german, Friedrich Merz, și premierul britanic, Keir Starmer, a precizat președinția, potrivit The Guardian.

Mai mulți lideri europeni au anunțat sâmbătă că vor continua să sprijine Ucraina și să mențină presiunea asupra Rusiei până la încheierea războiului, pe fondul întâlnirii bilaterale dintre președintele Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin.

Declarația comună a fost semnată de cancelarul german, Friedrich Merz, președintele francez, Emmanuel Macron, premierul britanic, Keir Starmer și premierul italian, Giorgia Meloni, după ce Trump i-a informat despre discuțiile purtate cu Putin.

Documentul a fost semnat și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, premierul polonez, Donald Tusk, președintele finlandez, Alexander Stubb, și președintele Consiliului European, Antonio Costa.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Subiecte în articol: coalitia celor dispusi Emmanuel Macron Friedrich Merz keir starmer
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri