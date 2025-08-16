Liderii „Coaliției celor dispuși” se vor întâlni duminică

Reuniunea va fi coprezidată de președintele francez, Emmanuel Macron, cancelarul german, Friedrich Merz, și premierul britanic, Keir Starmer, a precizat președinția, potrivit The Guardian.

Mai mulți lideri europeni au anunțat sâmbătă că vor continua să sprijine Ucraina și să mențină presiunea asupra Rusiei până la încheierea războiului, pe fondul întâlnirii bilaterale dintre președintele Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin.

Declarația comună a fost semnată de cancelarul german, Friedrich Merz, președintele francez, Emmanuel Macron, premierul britanic, Keir Starmer și premierul italian, Giorgia Meloni, după ce Trump i-a informat despre discuțiile purtate cu Putin.

Documentul a fost semnat și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, premierul polonez, Donald Tusk, președintele finlandez, Alexander Stubb, și președintele Consiliului European, Antonio Costa.

(sursa: Mediafax)