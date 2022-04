Live TEXT Război în Ucraina, ziua 40. Evacuarea civililor din Mariupol a eșuat din nou. Forțele rusești au blocat și accesul resurselor umanitare în orașul asediat

Update 18.20 Autobuzele destinate salvării civililor din Mariupol nu au reușit să ajungă luni în orașul asediat din sudul Ucrainei, a declarat vicepremierul Iryna Vereshchuk, potrivit Sky News.Într-o intervenție la televiziunea națională, vicepremierul Iryna Vereshchuk a acuzat forțele rusești că au blocat eforturile de evacuare ale Crucii Roșii Internaționale.Totodată, ea a declarat că 100 de cetățeni turci sunt încă blocați în Mariupol.Eforturile repetate de a organiza evacuări în masă din oraș au eșuat, ambele părți acuzându-se pentru aceste eșecuri.

Update 17.50 Preşedintele Statelor Unite, Joseph Biden, a condamnat vehement, luni, atrocităţile din orăşelul ucrainean Bucha, situat la periferia Kievului, afirmând că omologul său rus, Vladimir Putin, este "brutal" şi "criminal de război"."Poate că vă amintiţi că am fost criticat pentru că l-am numit pe Putin criminal de război. Ei bine, adevărul este, aţi văzut ce s-a întâmplat în Bucha, aceste lucruri îi garantează... că este criminal de război", a afirmat Joseph Biden, conform cotidianului The Washington Post şi postului de televiziune Sky News.

Update 16.30 Michelle Bachelet, Înaltul Comisar ONU pentru drepturile omului, a declarat, luni, că toate cadavrele din Bucha trebuie exhumate și identificate pentru a se asigura că eventualele crime de război pot fi investigate, potrivit Sky News.„Sunt îngrozită de imaginile cu civili care zac morți pe străzi și în gropi improvizate în orașul Bucha, din Ucraina", a declarat Michelle Bachelet.„Rapoartele care apar din această zonă și din alte zone ridică întrebări serioase și îngrijorătoare cu privire la posibile crime de război, încălcări grave ale dreptului umanitar internațional și încălcări grave ale dreptului internațional. Este esențial ca toate cadavrele să fie exhumate și identificate, astfel încât familiile victimelor să poată fi informate, iar cauzele exacte ale morții să fie stabilite. Ar trebui luate toate măsurile pentru a păstra dovezile”, a mai spus Înaltul Comisar ONU.

Update 15.20 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat luni orașul Bucha, în timp ce continuă să apară tot mai multe dovezi ale atrocităților comise în apropiere de Kiev, potrivit BBC.Zelenski a inspectat luni drumul pe care o coloană rusă a fost prinsă în ambuscadă și a vorbit cu locuitorii din zonă.El a reiterat faptul că Rusia a comis crime de război și genocid în Ucraina.Întrebat de BBC dacă mai este posibil să discute pacea cu Rusia, el a spus: „Da, pentru că Ucraina trebuie să aibă pace. Suntem în Europa în secolul XXI. Vom continua eforturile pe plan diplomatic și militar”.

Update 14.10 Cinci cadavre au fost găsite în subsolul clădirii unei tabere de vacanță pentru copii din orașul Bucha, la periferia Kievului. Oficialii ucraineni au declarat că soldații ruși i-au torturat și executat pe cei 5 bărbați.Identitățile bărbaților sunt încă necunoscute, dar unul dintre ei avea asupra sa documente, astfel că familia sa ar trebui să poată fi ușor de localizat, anunță Sky News.

Update 13.10 Kremlinul a respins "categoric" luni orice acuzaţie legată de uciderea civililor în oraşul ucrainean Bucea şi a spus că acuzaţiile ucrainene în această privinţă ar trebui tratate cu o marjă de îndoială, potrivit Reuters şi EFE."Respingem toate acuzaţiile în acest sens", a declarat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în conferinţa sa de presă zilnică.Duminică, autorităţile ucrainene au declarat că investighează posibile crime comise de forţele ruse după ce au descoperit sute de cadavre risipite în localităţile de la periferia Kievului după retragerea forţelor ruse din zonă.

Update 12.50 Reportaj Antena 3. Retragerea trupelor rusești din zona Kievului a lăsat în urmă atrocități inimaginabile. Doar în Bucha, peste 280 de civili au fost ucişi, iar trupurile neînsufleţite au fost abandonate pe străzi sau duse în gropi comune. Au apărut noi imagini cutremurătoare din acest oraş, surprinse de un satelit, care arată o groapă comună masivă lângă una dintre bisericile din oraş. Avem şi o filmare făcută în această dimineaţă în aceeaşi zonă, cu oamenii care duc cadavrele localnicilor la groapa respectivă. Imaginile teribile din Ucraina au scandalizat comunitatea internaţională, care acuză Rusia de genocid şi cere ca Vladimir Putin să fie judecat pentru crime de război.

Reportaj

Update 12.20 Rusia a transferat trupe, inclusiv mercenari Wagner, în regiunea separatistă Donbas din estul Ucrainei, arată un raport al serviciilor secrete britanice.

Update 11.50 Autoritățile din regiunea Harkov au declarat că șapte persoane au fost ucise și 34 de persoane, inclusiv trei copii, au fost rănite în urma bombardamentelor de peste noapte în districtul Sloboda din Harkov.

Authorities in the #Kharkiv region said that seven people were killed and 34 people, including three children, were wounded as a result of overnight shelling in the Sloboda district of Kharkiv. pic.twitter.com/nZdQATx1BL — NEXTA (@nexta_tv) April 4, 2022

Update 11.00 Ministerului rus al Apărării anunță că trupele din Donețk au ocupat Novobahmutovka, iar trupele din Lugansk au avansat cu 2 kilometri și au blocat localitatea Novotoșkovskoie dinspre est și sud.

În timpul nopții, avioanele rusești au lovit 14 obiective militare ucrainene. Printre acestea se numără două depozite de arme și trei depozite de combustibil.

Update 10.20 Procuratura Generală a Ucrainei anunță că 161 de copii au murit și 264 au fost răniți de la începutul războiul în Ucraina.

Update 09.50 Așa arată autostrada Kiev-Zhytomyr, la 25-30 de kilometri de capitala Ucrainei.

This is how the Kyiv-Zhytomyr highway looks like, 25-30 kilometers from the capital of #Ukraine. pic.twitter.com/Ae1QYAXnwr — NEXTA (@nexta_tv) April 3, 2022

Update 09.20 Luni dimineața, 4 aprilie, trupele ruse au lansat mai multe atacuri cu rachete și asupra orașului Nikolaev, anunță pe Telegram primarul orașului Alexandr Senkevich.

Update 09.15 Ministerul britanic al Apărării susține că trupele ruse continuă să-și consolideze și să-și regrupeze forțele pentru a continua ofensiva în Donbas, estul Ucrainei.

Acolo sunt transferate trupe suplimentare, inclusiv mercenari de la Wagner PMC.

(2/3) Russian forces are continuing to consolidate and reorganise as they refocus their offensive into the Donbas region in the east of Ukraine. — Ministry of Defence (@DefenceHQ) April 4, 2022

Update 08.30 Noaptea trecută, trupele ruse au lansat un atac cu rachete asupra orașului Odesa, a anunțat pe Facebook șeful administrației militare a regiunii Odesa, Serghei Bratciuk.

Mai multe gropi comune au fost descoperite cu ajutorul imaginilor prin satelit oferite de Maxar

Forţele ruse care s-au retras din oraşul Bucha au lăsat în urmă un adevărat masacru, dar grozăviile sunt pe departe de a fi terminate. Imaginile din satelit oferite de compania de supraveghere Maxar înfăţişează mai multe gropi comune.

Imaginile din satelit oferite de compania Maxar înfăţişează mai multe gropi comune, dintre care unele neterminate. Armata rusă nu a anticipat momentul retragerii şi astfel unele morminte comune au rămas neterminate.

Se poate observa în imagine un şanţ lung de 14 metri şi adânc de trei, săpat lângă biserica Biserica Sf. Andrei din Bucha. Plecarea precipitată a forţelor de ocupaţie ruse a făcut ca, din fericire, planul macabru să nu fie dus la bun sfârşit.

Aceasta este una dintre multele gropi săpate de ruşi în zonele în care s-au dat lupte grele. Autorităţile ucrainene preconizează că vor mai fi descoperite multe astfel de morminte, în care civilii şi-au găsit sfârşitul.

Ucraina a condamnat masacrul în timp ce Rusia neagă acuzaţiile, pe care le consideră drept o provocare la adresa integrităţii morale a trupelor sale, cu scopul de a le discredita imaginea în ochii lumii.