Live TEXT Război în Ucraina, ziua 46. Atacul asupra gării din Kramatorsk: Peste 90 de civili, inclusiv 17 copii, sunt în spital

Update Trupele ruse sapă tranșee în apropierea orașului Energodar, unde se află centrala nucleară din Zaporojie, și instalează lansatoare de rachete „Grad” de-a lungul râului Nipru. Despre asta a anunțat luni, 11 aprilie, compania nucleară ucraineană de stat Energoatom.

Update Peste 90 de persoane, inclusiv 17 copii, sunt în spital după atacul cu rachete asupra gării din Kramatorsk, anunță Ucraina. 92 de civili se află încă în spital după ce au fost atacați cu rachete în timp ce așteptau într-o gară ucraineană. Peste 50 de persoane au fost ucise vineri în atacul asupra gării din orașul Kramatorsk, situat în estul țării. Guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko, a declarat că doar doi copii și patru adulți au fost externați din spital.„Nu am avut nici o veste bună. Am dus răniții în regiunea noastră, cei care au putut fi transportați. Medicii îi supraveghează pe copii și pe adulții în permanență. Avem totul pentru tratamentul lor", a explicat primarul pe Telegram.

Update Lupte intense in regiunea Donetk. In timp ce un avion militar rusesc bombardeaza obiective, la sol luptatori ucraineni din apararea teritoriala lanseaza un atac asupra acesteia cu un lansator Igla

Update Lungi coloane de blindate rusești se îndreaptă către zonele Donetk și Lugansk. Una dintre acestea a fost filmată astăzi, în urmă cu câteva ore

Update Lovitură cu rachete asupra localității Lisichansk, regiunea Lugansk. O persoană a murit.

Update Din regiunea Lugansk luni au fost evacuați 600 de oameni, anunță administrația regională de stat din Lugansk.

Update În localitatea Romanovka a fost deschis un pod mobil temporar care face legătură între localitățile Irpin, Bucea, Gostomel, Vorzel cu capitala Kiev.

Update Pe 11 aprilie 2022 vor fi deschise nouă coridoare umanitare pentru evacuarea civililor, anunță viceprim-ministra Ucrainei, Irina Vereșciuk.

Update Specialisti si investigatori din cadrul Jandarmeriei din Franta au ajuns in Ucraina cu scopul de a ajuta in cercetarea crimelor de razboi comise de militarii rusi in zona Kievului

Update Policlinica de diagnostic si tratament pentru copii din Mariupol.

Cum arata acum:

Mariupol

Update Depozit de munitie rusesc distrus de loviturile artileriei ucrainene in regiunea Lugansk

UPDATE Imagini din Mariupolul locuit

Update Liderul cecen Ramzan Kadîrov spune că urmează o nouă ofensivă de „eliberare” a orașului Mariupol și a localităților din Donețk și Lugansk. Potrivit lui Kadîrov, un ordin în acest sens a fost deja dat de președintele rus Vladimir Putin.

Liderul cecen a mai adăugat că după această „operațiune de eliberare” urmează o nouă ofensivă asupra Kievului.

