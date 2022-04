Live TEXT Război în Ucraina, ziua 63. Explozii în zona Belgorod, Rusia

Update Preşedintele ucrainean Volodimir Zelensky declară că Federaţia Rusă încearcă să destabilizeze situaţia în regiunea transnisterană. Potrivit lui Zelensky, forţele Armate ale Ucrainei sunt pregătite pentru o posibilă astfel de ofensivă a Rusiei, informează site-ul preşedinţiei, president.gov.ua.

După o întâlnire cu directorul general al Agenţiei Internaţionale a Energiei Atomice (AIEA), Rafael Grossi, Zelensky le-a declarat jurnaliştilor că este de aceeaşi părere cu preşedinta R. Moldova, Maia Sandu, în ceea ce priveşte situaţia actuală în regiune. Zelesnsky spus că a discutat problema şi cu premierul român Nicolae Ciucă, marţi, la Kiev.

Update O serie de explozii au fost auzite la primele ore ale zilei de miercuri în regiunea rusă Belgorod (70 Km NE de Harkov), lângă granița cu Ucraina. Potrivit guvernatorul regional, un depozit de muniții a luat foc, dar niciun civil nu a fost rănit.

