Cum a câștigat Franța Cupa Mondială 2018. Finala care a intrat în istorie

Cea de-a 21-a ediţie a turneului final al Cupei Mondiale FIFA la fotbal s-a desfăşurat, la 14 iunie - 15 iulie 2018, pentru prima dată într-o ţară din Europa de Est, în Rusia, potrivit fifa.com.



Cele 64 de partide s-au desfăşurat pe 12 stadioane din 11 oraşe: stadioanele Lujniki şi Spartak (Moscova), stadionul Sankt Petersburg, stadionul Fişt (Soci), Arena Ekaterinburg, Arena Kazan, stadionul Nijni Novgorod, Arena Rostov (Rostov pe Don), Arena Samara, Arena Mordovia (Saransk), stadionul Volgograd, stadionul Kaliningrad, conform stadiumguide.com.



Pentru prima dată în istoria Cupei Mondiale, toate echipele naţionale membre ale FIFA, exceptând ţara organizatoare, s-au înscris pentru participarea la preliminariile de calificare.



România nu s-a calificat la Cupa Mondială din 2018 deoarece a terminat pe locul 4 în Grupa E, strângând doar 13 puncte dintr-un total de 30 posibile, fiind devansată de Polonia, Danemarca şi Muntenegru.



Una dintre surprizele competiţiei a fost eliminarea campioanei mondiale Germania încă din faza grupelor.



În primul meci din optimi, Franţa a învins, într-un meci spectaculos, Argentina (4-3). Uruguay a învins Portugalia (2-1), iar Spania a fost eliminată la penalty-uri de Rusia (4-3), aceasta fiind una dintre surprizele turneului final. Şi Croaţia a trecut mai departe, în sferturi, de Danemarca tot prin lovituri de departajare (3-2). Brazilia a învins cu 2-0 Mexic, iar Belgia cu scorul de 3-2 Japonia. Suedia a câştigat la limită cu un clasic scor italian în faţa Elveţiei (1-0), iar Anglia s-a impus în defavoarea reprezentativei Columbiei la penalty-uri (4-3), după 1-1 la finalul celor 120 de minute de joc.



Franţa a învins Uruguay în sferturi (2-0), Brazilia a fost eliminată de Belgia (1-2), Suedia a pierdut (0-2) în faţa Angliei. Croaţia a învins cu 4-3 Rusia la penalty-uri, după 2-2 înscris pe tabela de joc la capătul celor 120 de minute de joc.



În prima semifinală Franţa a învins Belgia (1-0), iar Croaţia a trecut, după reprizele de prelungiri (2-1) de Anglia.



Belgia a câştigat, la Sankt Petersburg, la 14 iulie 2018, finala mică în faţa Angliei (2-0).



Marea finală dintre reprezentativele Franţei şi Croaţiei s-a desfăşurat la 15, pe stadionul Lujniki din Moscova. Franţa a câştigat titlul, impunându-se cu 4-2. Deschiderea scorului a venit în minutul 18 printr-un autogol al lui Mario Mandzukic. Ivan Perisic a egalat (min. 28), dar un penalty acordat după consultarea VAR şi transformat de Antoine Griezmann (min. 38) a readus Franţa în avantaj. Paul Pogba (min 59) şi Kylian Mbappe (min 65) au dus scorul la 4-1. Mandzukic a redus din diferenţă în minutul 69. A fost al doilea titlu mondial pentru Franţa, după cel din 1998.



Jucătorul turneului a fost desemnat mijlocaşul croat Luka Modric, obţinând Balonul de Aur, iar atacantul englez Harry Kane a primit Gheata de aur, graţie celor 6 goluri marcate.



De-a lungul competiţiei, s-au înscris 169 de goluri, o medie de 2,64 pe meci. Numărul de spectatori a fost de 3.031.768, adică o medie de 47.371 pe meci, arată digitalhub.fifa.com, potrivit AGERPRES

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