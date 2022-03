LIVE TEXT Ziua a opta de război în Ucraina. Militarii ruși înaintează în orașul Energodar

Update 22: 19 Forțele speciale ale Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei au distrus încă 10 BMD-uri inamice în Gostomel. Bătălia pentru controlul orașului Gostomel continuă. De la ora 18.30, 10 vehicule de luptă inamice au fost deja distruse în zona fabricii locale de sticlă. În total, în timpul zilei, forțele speciale au distrus 20 de vehicule de luptă inamice în Gostomel.

Update 21: 55 Avioane de luptă MiG-29, avioane de luptă Su-27, bombardiere de primă linie Su-24 și avioane de vânătoare Su-30 generația 4+ - o flotă impresionantă de avioane a Forțelor Aerospațiale Ruse la baza aeriană Baranovichi din Belarus.

Update 21: 39 Lukașenko a ordonat un atac asupra Ucrainei, iar armata ezită. Pe teritoriul Belarusului, de cealaltă parte a graniței ucrainene-belaruse, în zona împădurită există 38 de brigăzi de asalt aeropurtate separate ale Forțelor Armate ale Belarusului. Potrivit informațiilor de care dispune Statul Major al Armatei Ucrainei, comandamentul unității militare a primit ordin de trecere a frontierei cu Ucraina. Starea morală a paraşutiştilor este extrem de scăzută. Ofițerii și soldații nu vor să joace rolul mercenarilor ruși. Un număr semnificativ a cerut rezilierea contractelor. – sursa: Statul major al Fortelor Armate Ucrainene

Update 20: 46 Statului Major al Forțelor Armate Ucrainene:

În direcția Volyn, Forțele Armate păstrează granițele. În Sivershchyna, unitățile mecanizate și de tancuri dețin apărarea în jurul Cernihivului.În Slobozhanshchyna, Forțele Armate ale Ucrainei duc bătălii defensive eficiente cu forțele copleșitoare ale inamicului și îi provoacă pierderi semnificative. În Est, militarii rusi nu au reușit să cucerească oraș-erou Mariupol și nu au putut ajunge la granițele administrative ale regiunilor Donețk și Lugansk. În direcția Primorye, Forțele Armate desfășoară o operațiune defensivă și acoperă o parte a coastei mării. De asemenea, unele divizii îndeplinesc sarcini de prevenire a pătrunderii inamicului din Nikolaev și Herson. Kievul continuă să respingă atacurile inamice, menține granițele în jurul orașului și aerodromurilor importante.

Update 20: 40 Nava amiral „Sagaydachny” s-a scufundat. Pe canalele de informare circula fotografia vasului militar avariat si pe jumatate sub apa.

Update 20: 12 Tanc capturat cu tot cu munitie de trupele teritoriale (voluntari). Se poate observa ca tehnica militara ruseasca poartă insemnul V, al trupelor care se afla în zona Kiev.

Kiev pic.twitter.com/qSd67hG4h7

Update 19: 57 Blindatele rusesti au intrat in Energodar

Update 19: 56 În urma celei de-a doua runde de discuții, Rusia și Ucraina au convenit asupra coridoarelor umanitare pentru ieșirea populației și a unei posibile încetări temporare a focului. Partea ucraineană, la rândul ei, a subliniat că rezultatele scontate nu au fost obținute din nou. A treia rundă de discuții va avea loc în zilele următoare

Update 19: 41 La Jitomir au fost nimerite depozite de munitie

Update 19: 10 Surse neoficiale sustin ca militarii rusi inainteaza in orasul Energodar. In prezent are loc un raid aerian, iar alte surse sustin ca urmeaza un nou asalt

Update 19: 00 Bombardamente ale aviatiei militare a Federatiei Ruse la Zatoka, regiunea Odesa

Update 18: 50 Luptele cu trupele rusesti continuă în Energodar la punctul de control, a spus primarul Dmitri Orlov. Ca urmare a bombardamentelor, orașul este fără curent, în unele zone nu există apă. Un proiectil a lovit școala, mai multe case au fost avariate, salvatorii s-au deplasat deja la fața locului. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei, 2 tancuri și 2 vehicule blindate de transport de trupe ale Federatiei Rusecare se apropie de oraș încearcă să spargă apărarea. Împușcături haotice au început cu arme de calibru mic. De asemenea, militarii rusi încearcă să sparga baricadele muncitorilor de la central atomica pentru a avea acces la drumul care duce la gară.

Update: 18: 22 La Energodar, baricada angajatilor centralei atomice a fost sparta cu grenade luminoase si sonore. Alte surse sustin ca au fost trase si focuri de arma

Update 18: 18 Coloana Republica Rusa inainte de lupta in regiunea Lugansk

Update 18: 15 În Ohtirka proiectile au lovit si gara

Update 18: 10 În Okhtyrka, salvatorii lucrează la locul atacului aerian asupra unei intreprinderi. Corpurile a doi morți au fost găsite până acum. O femeie a fost eliberată de sub dărâmături si transportata laspital. Cautarile continua

Update 18: 06 Ministerul Apararii al Republicii Federale Rusia a confirmat informatia ca noi trupe au intrat in regiunea Kiev

Update 18: 03 In urma cu cinci minute, liderul cecen Ramzan Kadirov, a publicat aceasta inregistrare video. Deosebit de optimist, kadirov a afirmat ca trupele sale "curata totul in calea lor". Iata mesajul:

Magomed Tushaev, comandantul Regimentului 141 Special Motorizat al Trupelor Gărzii Naționale din Federația Rusă, numit după Primul Președinte al Republicii Cecene, Eroul Rusiei Akhmat-Khadzhi Kadyrov, și comandantul OMON „Akhmat-Grozny” din RF SVNG RF din Republica Cecenă, Anzor Bisaev, acționează deosebit de curajos. Sub conducerea lor, diviziile cecene ale Gărzii Ruse desfășoară cu succes cele mai dificile misiuni de luptă și nu stau în locuri izolate, cum ar fi personalul militar al Forțelor Armate ale Ucrainei. Acțiunile competente și bine coordonate ale luptătorilor noștri au făcut posibilă curățarea zonelor strategice importante de la inamic și capturarea unui număr mare de arme străine. Este deosebit de plăcut că Magomed Tushaev și Anzor Bisaev și întregul personal al unităților acordă cea mai mare atenție siguranței civililor, în ciuda amenințării directe la adresa vieții, aceștia îi acoperă cu propriile trupuri de focul puternic. Acesta este cel mai înalt standard al apărătorilor Patriei, la care ar trebui să se străduiască războinicii adevărați!

Captura Video

Update 17: 25 Kadarov a anuntat acum cateva minute ca ofera recompense de cate 500.000 de dolari pentru fiecare comandant de unitate ucrainean omorat

Update 17: 24 In urma cu putin timp, orasul Buce din regiunea Kiev a fost bombardat

Update 17: 12 Imagini inedite de pe aerodromul Gostomel. In fundal sunt ramasitele celui mai mare avion din lumem- Mrya care inca mai ard dupa cateva zile de la loviturile de racheta careau avariat hangarele. Tehnica militara distrusa apartine, conform unor surse neoficiale, armatei Federatiei Ruse

Update 16: 58 Surse de informare cecene au postat un film in care Hussein Mezhidov, comandantul trupelor, vorbeste de succese in lupta, inclusiv de capturarea unei intregi umitati ucrainene

Update 16: 54 Canalele rudesti de informare sunt inundate cu filmari prin care arata cum, astazi, fortele militare au anuntat si au distribuit ajutoare locuitorilor din Melitopol, orasul proaspat cucerit

Update 16.45 Evacuarea copiilor din Irpin, .potrivit reprezentantilor cailor ferate ucrainene

Evacuarea copiilor din Irpin pic.twitter.com/8ulQDrDnTJ — Jurnalul (@JurnalulN) March 3, 2022

Update 16.30 Rușii în panică cumpără toate bunurile din IKEA după anunțul de retragere a companiei de pe piața rusă

#Russians in panic buy all the goods in IKEA after its announcement of withdrawal from the #Russian market pic.twitter.com/h3eJnoxGTD — NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2022

Update 16.10 Delegația ucraineană a ajuns în Belarus pentru a continua negocierile cu reprezentanții ruși în vederea încheierii unui armistiţiu.

Potrivit consilierului prezidențial Vladimir Medinsky, a doua rundă de negocieri dintre Ucraina și Rusia va avea loc în regiunea Brest.

Update 16.00 Președintele rus Vladimir Putin i-a spus omologului său francez Emmanuel Macron că Rusia va demilitariza cu succes Ucraina și o va face neutră, ceea ce a spus că sunt obiectivele sale acolo. Potrivit unei transcrieri a convorbirii telefonice, Putin a spus că orice încercare a Ucrainei de a întârzia negocierile nu vor face decât să determine Moscova să își sporească lista de solicitări. Putin i-a mai spus lui Macron că nu este de acord cu un discurs ținut ieri de liderul francez, în care l-a considerat pe președintele rus singurul responsabil pentru declanșarea războiului.

Update 15.40 Un cargo estonian s-a scufundat în apropiere de Odessa.

Big Breaking Now



Missile or Bomb Hit a Bangladeshi Owned Cargo ship at The Ukrainian Black Sea Port of Olvia, One engineer Was killed, Pijush Dutta. Efforts Were Underway to Rescue the Others from the Vesselhttps://t.co/MeRMnIjDUA#UkraineRussiaWar #Bangladesh pic.twitter.com/ySrLu6lKbE — Big Breaking (@BigBreakingNow) March 3, 2022

Update 15.00 Autoritățile din Ucraina le-au transmis cetățenilor că tancurile sau alte echipamente rusești confiscate nu trebuie declarate în formularul fiscal și, deci, nu vor fi impozitate

Update 14.30 Delegaţia ucraineană se află în drum spre locul unde se va desfășura cea de-a doua rundă de negocieri cu Federația Rusă. Consilierul președintelui Ucrainei Mihail Podoleac a distribuit pe rețele o fotografie, cu descrierea „În drum spre negocieri cu Federația Rusă. Deja în elicoptere…”

On our way to negotiations with the Russian Federation. Already in helicopters… pic.twitter.com/CMflDZ3NDk — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 3, 2022

Update 13.20 Fragmente din SU-ul doborat ieri la Irpen

Update 13.15 La Cernihiv, rachetele rusești au lovit o zonă rezidențială , sustin surse neoficiale. Multe blocuri au fost avariate, ferestre sparte, pereți, acoperișuri, balcoane au fost distruse, pereții și tavanele au fost distruse

Update 13.05 Potrivit lui Dmitro Zhyvytsky, seful regiunii militare Sumi, pe 25 februarie, fortele ruse au bombardat o gradinita din Okhtyrka, oras aflat in provincia pe care o conduce. Cinci adulți și doi copii au murit. Un copil a murit pe loc, altul – o fetita – a decedat in timpul resuscitarii. Aproximativ 50 de persoane au fost duse la spital, inclusiv femei și copii.Toti acestia sunt civili din Okhtyrka care se adaposteau de bombardament in subsolul grădiniței.

Update 13.00 Consecințele loviturii cu rachete de ieri asupra fabricii Shevchenko din Harkov.

Update 12.58 Armata ucraineană susține că a recucerit orașul Bucha din regiunea Kiev.

Update 12.55 Slaviansk (regiunea Donețk). Militarii ruși mai provoacă și accidente de circulație

Update 12.50 Astăzi, aproape toți copiii din orfelinatele de tip familial ale capitalei sunt în siguranță în afara orașului. În urmă cu două zile, 50 de copii din cinci case de tip familial au fost evacuați în Polonia. Împreună cu asistenții maternali.. Primaria Kievului, impreuna cu Centrul Salvați Ucraina, a trimis și 176 de copii cu dizabilități din orfelinatele urbane în Polonia. Și ieri au fost trimiși în Germania peste 90 de orfani. - Vitaly Klitciko, primarul Kiev

Update 12.45 Armata rusă și-a schimbat strategia în războiul din Ucraina după eșecul din primele zile de confruntări și a trecut de la blitzkrieg-ul dorit de Kremlin la o „anihilare lentă” a armatei Ucrainei, arată o analiză a Pentagonului, citată de CNN.

Update 12.40 În prezent, in orasul Balaklya din provincia Harkov patruleaza blindate rusesti

Update 12.30 Mai devreme, un numar mare de trupe al Federatiei Ruse a fost masat in regiunea Harkov. Echipamentele militare sunt marcate cu litera Z.

Update 11.50 Într-o recenta postare video, președintele Volodymyr Zelensky a spus că forțele ruse nu au avut succes în niciuna dintre direcțiile strategice. „Rachetele și loviturile cu bombe ale Rusiei asupra orașelor ucrainene sunt o recunoaștere a faptului că nu au reușit să realizeze nimic semnificativ pe pământul nostru.”

Update 11.45 Armata rusa a pierdut o coloană de echipamente în regiunea Cernihiv și un avion lângă Volnovakha. Anunt facut de reprezentantii Fortelor Armate Ucrainene

Update 11.30 Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov: „Rusia era pregătită pentru sancțiuni, dar Moscova nu se aștepta ca acestea să fie impuse sportivilor, jurnaliștilor, reprezentanților sectorului cultural”, conform NEXTA.

Update 11.05 Prin Melitopol se deplasează o coloană de tehnică militară rusă. Autorul filmării susține că militarii ruși se îndreaptă către Crimeea

Melitopol

Update 10.55 Situația privind invazia rusă. În prezent, cele mai periculoase direcții de atac din regiunea Kiev sunt autostrada Jitomir, Bucha-Irpin-Hostomel și districtul Vyshhorod. „Cele mai periculoase direcții din regiunea Kiev sunt autostrada Jitomir, Bucha-Irpin-Hostomel și nordul districtului Vyshhorod”, raportul. state. Sursa: stat major al Fortelor Armate UKR, citat de Ukrinform

Update 10.45 Forțele ucrainene au doborât un avion SU-30 inamic deasupra Irpenului. "Calculul complexului de apărare aeriană a funcționat perfect", a anuntat comandantul șef al Forțelor Armate ale Ucrainei Valery Zaluzhny.

Update 10.30 Poliția de frontieră a anunțat joi că de la declanșarea războiului din Ucraina 139.050 de cetățeni ai acestei țări au intrat în România, iar 87.676 au ieșit din România.

Update 10.15 Un milion de persoane au fugit din Ucraina în țările vecine într-o săptămână, au anunțat reprezentanții ONU, citați de Reuters.

Update 10.00 Președintele Ucrainei Volodimir Zelensky: „Fiecare invadator ar trebui să știe: se vor confrunta cu o respingere aprigă a ucrainenilor și să-și amintească pentru totdeauna că nu vom renunța la ceea ce este al nostru!”

Update 09.50 Irpen dupa bombardament

Update 09.30 La ora 08:10, la Cernihiv, un proiectil a lovit un depozit de petrol al „Kombinat Aystra”. A rezultat un incendiu în grupul de rezervoare cu o capacitate totală de 3 mii de metri cubi. combustibil diesel. Informatia a fost facuta publica de catre autoritatile de la Kiev.

Update 09.15 La ora 9.15, Ministerului rus al Apărării, prin generalul-maior Igor Konașenkov , a facut urmatoarea informare oficiala in ceea ce priveste atacul Ucrainei, care a continuat si ieri “:În total, în timpul operațiunii au fost atinse 1.612 de ținte, inclusiv: 62 de posturi de comandă și centre de comunicații ale Forțelor Armate ale Ucrainei, 39 S-300, sisteme de rachete antiaeriene Buk M-1 și Osa, 52 de stații radar. De asemenea, au fost distruse 49 de aeronave la sol și 13 aeronave în aer, 606 tancuri și alte vehicule blindate de luptă, 67 de sisteme de lansare multiplă de rachete, 227 de piese de artilerie de câmp și mortiere, 405 unități de vehicule militare speciale, precum și 53 de vehicule aeriene fără pilot”.

Update 08.50 Salvatorii districtului Bucha împreună cu voluntari au evacuat peste două sute de locuitori din Borodyanka.

Bucha

Update 08.40 La Melitopol,in unele parti ale orasului, au inceput jafurile. Civili ataca magazine si fura diferite produse. Exista mai multe filmari de acest gen postate pe diferite canale de catre oamenii din zona

Update 08.30 O lunga coloana de tehnica militara a Federatiei Ruse se indreapta spre Cerniihiv. Deja, in Ucraina a intrat - se poate vedea pe imagini - contingentul care are ca insemn distinctiv litera O

Potrivit explicatiilor... O inseamna trupe Belarus

Convoi rusesc in Ucraina pic.twitter.com/XYs6rjmXOM — Jurnalul (@JurnalulN) March 3, 2022

Armata rusă continuă atacurile în Ucraina / Mai multe explozii s-au produs la Kiev

Mai multe explozii au fost semnalate, în cursul nopţii, în capitala Ucrainei, Kiev, şi în orăşelul Izium, situat în estul ţării, anunţă autorităţile ucrainene, conform agenţiei Ukrinform.

În Kiev, au fost semnalate atacuri ale armatei ruse în zona staţiei de metrou Druzhby Narodiv.

Anterior, s-a produs o explozie în zona Gării centrale din Kiev, dar autorităţile ucrainene au declarat, potrivit Sky News, că nu a fost vorba de un atac direct, ci de căderea unor fragmente ale unei rachete ruse doborâte de sisteme antibalistice.

Cel puţin şase persoane au murit într-un bombardament rus produs în orăşelul Izium, situat în estul Ucrainei, a declarat viceprimarul Volodimir Maţokin.

Surse citate de postul Sky News au confirmat că oraşul Herson, situat în sudul Ucrainei, a fost ocupat de armata rusă. Primarul Igor Kolihaiev sugerase într-un mesaj că oraşul a fost ocupat.

Misiunea de Monitorizare a Naţiunilor Unite au anunţat miercuri seară că, până în prezent, operaţiunile armatei ruse au înregistrat moartea a cel puţin 227 de civili în Ucraina şi rănirea altor 525. Organizaţia a avertizat că acestea sunt doar cifre preliminare, bilanţul victimelor fiind probabil mult mai grav.

Un membru al Misiunii OSCE, ucis într-un atac rus produs în oraşul Harkov

Un membru al misiunii de monitorizare a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) a fost ucis în atacurile cu obuze lansate de armata rusă asupra oraşului Harkov, situat în nord-estul Ucrainei, informează Sky News.

Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa a anunţat că un membru al misiunii de monitorizare a fost ucis "în timp ce cumpăra alimente pentru familia sa, într-un oraş devenit zonă de război".

Armata rusă a efectuat bombardamente intense asupra oraşului Harkov în ultimele zile.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat Rusia că a comis crime de război. Conform martorilor, oraşul este devastat de atacurile armatei ruse.

Convoiul rusesc care se îndreaptă spre Kiev se află în impas - Pentagonul

Departamentul american al Apărării afirmă că forțele rusești au înregistrat progrese minore în ultimele 24-36 de ore, scrie BBC.

În special un convoi de trupe de 60 km care se îndreaptă spre Kiev a fost încetinit de luptătorii ucraineni și "rămâne blocat", a declarat miercuri purtătorul de cuvânt John Kirby, citat de Mediafax.

"Credem că rușii se regrupează și reevaluează progresele pe care nu le-au făcut", a declarat el reporterilor.

Kirby a precizat că trupele invadatoare întâmpină în general mai puțină rezistență în sudul țării decât în nord.

El a spus că Pentagonul nu poate confirma că orașul Herson din sudul țării a căzut, așa cum susțin rușii.

În pofida încetinirii ritmului, a avertizat el, Rusia păstrează la dispoziție o putere suplimentară care nu a fost încă folosită.