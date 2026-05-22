Locuitorii din Groenlanda protestează față de Trump la noul consulat american

Protestul a încununat o săptămână în care trimisul special al președintelui SUA în Groenlanda, Jeff Landry, a efectuat prima sa vizită în teritoriu, o parte semi-autonomă a Danemarcei, potrivit BBC.

„Guvernul nostru le-a spus deja lui Donald Trump și administrației sale că Groenlanda nu este de vânzare”, a declarat Aqqalukkuluk Fontain, organizatorul protestului.

Inaugurarea noului consulat și vizita lui Landry au loc pe fondul eforturilor de atenuare a tensiunilor diplomatice după cererile președintelui SUA de a controla insula din cauza preocupărilor legate de securitatea națională.

Mulțimea de câteva sute de oameni a străbătut centrul orașului scandând „Groenlanda este pentru groenlandezi”, înainte de a sta în tăcere, cu spatele la consulat.

„Mesajul nostru este pentru poporul american și pentru restul lumii”, a declarat Fontain, în vârstă de 37 de ani, pentru BBC. „Într-o lume democratică, nu înseamnă nu.”

Stând în mijlocul mulțimii de protestatari, Inge Bisgaard a declarat pentru BBC că vizita lui Landry a demonstrat o lipsă de respect. „Este atât de important să arătăm că acest lucru nu este în regulă.”

„Această teamă ne vine din Statele Unite. Oamenii abia își reveneau după ultima dată, când totul a început din nou în ianuarie”, a spus ea, referindu-se la declarațiile lui Trump conform cărora SUA vor „deține” Groenlanda.

