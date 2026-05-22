5 zodii își vor îmbunătăți relațiile, până pe 31 mai 2026

Acest lucru nu înseamnă neapărat o despărțire sau o separare, ci doar că nimic nu poate rămâne la fel pentru totdeauna. Creșterea este inevitabilă, mai ales având în vedere astrologia acestei săptămâni.

Marți, 26 mai, Luna este în cuadratură cu Venus, reprezentând un punct de cotitură în care trebuie să acționezi. Luna Plină Albastră în Săgetător de duminică, 31 mai, este la fel de intensă. Ți se cere să alegi ceea ce este nou și să îmbrățișezi creșterea și vindecarea.

1. Rac

Indiferent cât de minunată este relația ta, ea poate fi întotdeauna mai bună. Marți, 26 mai, Nodul Nord în Pești se aliniază cu Soarele în Gemeni, aducând o oportunitate de a dezvolta conexiunea spirituală pe care o ai cu partenerul tău. Chiar dacă dragostea voastră a început mai practic, poți începe să simți că universul v-a adus împreună. Îmbrățișează experiențe noi sau începe să vorbești despre un subiect pe care nu l-ai abordat niciodată înainte.

Dacă ești singur, această energie te cheamă să-ți îmbrățișezi intuiția și conexiunea cu lumea spirituală. Ești încurajat să ieși din orice rutină și să încerci ceva nou. Nu-ți fie teamă să-ți asumi riscuri în această perioadă sau o călătorie improvizată. Orice faci în această perioadă poartă un scop divin, așa că asigură-te că rămâi deschis iubirii.

2. Berbec

Miercuri, 27 mai, Luna în Balanță se aliniază cu Mercur în Gemeni, ajutându-te să ai o conversație importantă cu dragostea vieții tale. Acesta este un moment în care să fii sincer cu partenerul tău și cu tine însuți, Berbec. Îmbrățișează-ți emoțiile, mai degrabă decât să te ascunzi de ele, și nu-ți considera sensibilitatea ca pe o slăbiciune. Creează un spațiu sigur cu partenerul tău și împărtășește tot ce simți și la ce visezi. Permite-i și lui să facă același lucru. Abordează orice conversație căutând să înțelegi, mai degrabă decât să demonstrezi un punct de vedere.

Dacă ești singur, fii în căutarea unei oferte de dragoste. Vei primi un mesaj de la cineva care s-a gândit la tine. Aceasta poate fi cineva din viața ta actuală sau din trecutul tău, deși nu neapărat un fost. Fără să încerci măcar, ai captat interesul acestei persoane, iar intențiile ei sunt sincere. Deși ți-ar putea pune la încercare capacitatea de a primi, nu te îndoi de ceea ce spun, oricât de frumos este sentimentul. Meriți pe cineva care vrea să te urmărească.

3. Săgetător

Indiferent de cât timp ești cu partenerul tău actual, o iubire mai profundă este încă posibilă pentru voi doi. Deși ideea iubirii necondiționate sună dulce, realitatea este că până când nu ai văzut pe cineva în cel mai rău moment al său, nu poți spune cu adevărat că iubirea este necondiționată. Pe măsură ce asteroidul Ceres intră în Gemeni joi, 28 mai, acest tip de iubire începe să se dezvolte. Amintește-ți doar că iubirea necondiționată nu înseamnă acceptare necondiționată. Ai voie să ai limite sănătoase.

Dacă ești singur, reține că nu este nimic în neregulă cu dorința de a fi mai mult. Nu este vorba despre dovezi materiale de iubire sau alte aspecte superficiale ale relațiilor. Totul se reduce la a ști ce meriți și a nu accepta mai puțin. Ceres în Gemeni te ajută să vezi în sfârșit de ce așteptarea merită întotdeauna. Aceasta este o perioadă incredibilă de iubire necondiționată și în care, în sfârșit, te simți îngrijit în modurile pe care le-ai meritat întotdeauna.

4. Capricorn

Fă tot ce este necesar pentru ca acest lucru să funcționeze. Venus în Rac face cuadratură cu Saturn în Berbec joi, 28 mai. Asta nu înseamnă că ar trebui să rămâi într-o relație nesănătoasă sau una în care te simți pur și simplu confortabil. Dar există o relație profund importantă în viața ta în care nu ai investit. Ai luat-o de bună și aceasta este chemarea ta de a crea mai mult timp pentru această persoană din viața ta. Arată cum te simți, astfel încât să nu lași loc pentru confuzie sau semnale contradictorii.

Dacă ai fost în căutarea iubirii, trebuie să te asiguri că te expui cu adevărat. Această aliniere Venus-Saturn creează nevoia de a-ți prioritiza viața romantică și de a-ți respecta limitele sănătoase. Poate că responsabilitățile tale profesionale sau familiale...

Lumea a limitat timpul pe care îl poți petrece în relații. Totuși, dacă îți dorești acea iubire veșnică, trebuie să fii dispus să faci niște schimbări.

5. Gemeni

E timpul să lași trecutul să treacă. Nicio relație nu este perfectă. Nu contează cât timp sunteți împreună, ci cum puteți crește împreună. Reflectă la 19 decembrie 2025 și la Luna Nouă în Săgetător. Gândește-te la ce a început în relația și viața ta la acea vreme. Acum, când Luna Plină Albastră în Săgetător răsare duminică, 31 mai, este timpul să lași trecutul să treacă și să te concentrezi pe creșterea ta. Gândește-te la cât de departe ai parcurs de la sfârșitul anului trecut și simte-te încrezător în viitor, știind că poți trece prin orice împreună.

Dacă ești singur, s-ar putea să fii în sfârșit pregătit să ieși din nou în oraș și să ieși la întâlniri. De la începutul acestui an, te-ai concentrat pe propriul proces de vindecare și ai învățat să te iubești din nou. Vestea bună este că Luna Plină în Săgetător pune capăt acestei perioade de vindecare, astfel încât să poți începe să te deschizi către o nouă iubire. Poate chiar să sosească odată cu această rară Lună Albastră, așa că asigură-te că îți ții ochii și inima deschiși, potrivit yourtango.com.

