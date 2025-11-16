Locurile de parcare, mai scumpe decât biletele la Cupa Mondială 2026

Prezentate inițial de site-ul The Athletic, cifrele i-au uimit pe fanii sportului din Statele Unite, faimoși pentru dependența de mașini, țara lor urmând să găzduiască cea mai mare parte a meciurilor de la CM 2026, restul urmând să se dispute în Mexic și Canada, celelalte țări organizatoare.



Un permis de 'parcare generală' pentru semifinala din 14 iulie de la Dallas a fost listat la 175 de dolari marți, în timp ce prețul pentru parcare la un meci din faza grupelor a fost listat la 75 de dolari.



Parcarea la un meci din sferturile de finală programat la Kansas City pe 11 iulie i-ar costa pe deținătorii de bilete 125 de dolari, în timp ce prețul parcării la meciurile din faza grupelor a fost fixat la 75 de dolari.



FIFA, care a utilizat o tarifare dinamică pentru prima fază de vânzare a biletelor pentru turneu, propune prețuri pentru faza grupelor începând de la 60 de dolari pentru un tichet.



Doar câteva dintre cele 16 locații ale Cupei Mondiale din Canada, Mexic și Statele Unite aveau permise de parcare listate pentru vânzare online începând de marți.



Ciudad de Mexico, care va găzdui partida de deschidere a turneului, și New York/New Jersey, unde va avea loc finala, s-au numărat printre orașele care nu aveau încă locuri de parcare disponibile.



FIFA a primit peste 1,5 milioane de cereri de bilete de la fani în primele 24 de ore de la lansarea vânzării prealabile pentru Cupa Mondială, în septembrie.

