Locurile sfinte din Israel sunt închise pentru vizitatori

De asemenea, Israelul a interzis adunările publice, a închis şcolile şi locurile de muncă şi a mutat pacienţii din spitale în unităţi medicale subterane sâmbătă, în timp ce Teheranul a lansat rachete către Israel în semn de represalii pentru un atac comun al Statelor Unite şi Israelului asupra Iranului, informează Reuters.



Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat starea de urgenţă în toată ţara, avertizând populaţia cu privire la atacurile cu rachete şi drone iraniene.



Armata a ordonat populaţiei să respecte instrucţiunile de urgenţă şi a anunţat că zeci de mii de rezervişti au fost chemaţi la datorie, inclusiv pentru a întări frontierele terestre. Poliţia a recomandat populaţiei să evite deplasările neesenţiale pentru a le permite vehiculelor de securitate şi de urgenţă să se deplaseze în mod liber.



Protejaţi de un sistem sofisticat de apărare aeriană, unii dintre israelieni s-au dus sâmbătă pe plaja din Tel Aviv, înainte de reacţia militară iniţială a Iranului, spunând că se simţeau în siguranţă şi exprimându-şi sprijinul pentru o operaţiune militară împotriva Iranului.



"Era şi timpul", a spus Shira Dorany în timp ce se plimba pe promenada din Tel Aviv, situată pe malul Mării Mediterane.



"Nu mai vreau să aştept ceea ce va urma. Acum, se apropie. Să terminăm odată cu asta", a adăugat ea.



Au existat puţine relatări privind pagube materiale sau răniţi în urma primelor salve de rachete iraniene. În general, israelienii au acces la adăposturi antiaeriene şi sunt avertizaţi să se refugieze în acestea printr-un sistem de alertă la nivel naţional.



Anul trecut, Israelul şi Iranul s-au confruntat într-un război aerian, după ce Israelul a lansat un atac surpriză asupra Iranului în luna iunie, la care Statele Unite s-au alăturat ulterior. Războiul a durat 12 zile, provocând moartea a peste 30 de persoane în Israel şi a peste 900 în Iran.



Oraşul Tel Aviv, unde se află mai multe baze militare, a suferit mai multe atacuri în timpul războiului de anul trecut, la fel ca şi unele zone din sudul Israelului, unde se află câteva baze militare.



Sâmbătă, Israelul şi-a închis spaţiul aerian pentru zborurile civile, deşi frontierele terestre cu Egiptul şi Iordania au rămas deschise, potrivit unui purtător de cuvânt al autorităţii aeroportuare.



Ambasada SUA din Ierusalim a declarat că personalul guvernamental a fost sfătuit să se adăpostească la faţa locului, după ce vineri i-a avertizat pe angajaţii săi că ar trebui să părăsească ţara dacă doresc acest lucru.



În Ierusalim, oamenii au fost văzuţi în timp ce se grăbeau să cumpere alimente şi să retragă bani, în timp ce exploziile provocate de interceptarea rachetelor iraniene răsunau în tot oraşul.



La Centrul Medical Sheba din apropiere de Tel Aviv, personalul medical a mutat secţii întregi ale spitalului în subteran.



"(Sheba) a trecut la modul de pregătire avansată pentru a se pregăti astfel în faţa atacului din Iran. Suntem în proces de mutare a tuturor departamentelor şi serviciilor noastre în zone protejate", a declarat Itai Pessach, directorul general al centrului medical.



Pe plaja din Tel Aviv, Maayan Eliasi, în vârstă de 43 de ani, a declarat că atacurile israeliene asupra Iranului sunt necesare "pentru a demonstra că suntem puternici".



"Nu ne este frică şi suntem aici pentru a ne proteja ţara", a adăugat ea. AGERPRES

