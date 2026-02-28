Iranul a bombardat hoteluri de pe insula artificială din Dubai, Palm Jumeirah

Unul dintre martori a declarat că a văzut un fum negru şi dens ridicându-se deasupra unui hotel situat pe insula Palm Jumeirah şi a auzit sirenele unor ambulanţe care se îndreptau spre locul respectiv.



Biroul de presă din Dubai a confirmat ulterior un "incident" petrecut într-o clădire dintr-un cartier al insulei, care a provocat un incendiu şi a făcut patru răniţi.



Serviciile de urgenţă din Dubai au precizat că incendiul a fost stins. "Patru persoane au fost rănite şi transportate la unităţi medicale", au adăugat serviciile de urgenţă.



Locuitorii din Dubai şi jurnaliştii AFP aflaţi la faţa locului au auzit mai multe explozii puternice după acea primă explozie de pe insula Palm Jumeirah.

???? BREAKING: DUBAI UNDER MISSILE FIRE — FAIRMONT THE PALM STRUCK AS UAE AIRSPACE LOCKS DOWN



Missiles and drones crossed UAE skies in multiple waves today as regional escalation spills into the Gulf.



The Fairmont The Palm on Palm Jumeirah was reportedly hit. Fires broke out.





Aproximativ 90% din populaţia Emiratelor Arabe Unite este formată din străini, iar Dubai, cel mai populat oraş al său, este asociat cu opulenţa şi cu glamourul.



Iranul a lansat atacuri asupra tuturor ţărilor din regiunea Golfului Persic bogate în petrol, cu excepţia Omanului, mediator în discuţiile dintre Statele Unite şi Iran, scrie AGERPRES