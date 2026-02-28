x close
Iranul a bombardat hoteluri de pe insula artificială din Dubai, Palm Jumeirah

de Redacția Jurnalul    |    28 Feb 2026   •   19:16
Sursa foto: Patru persoane au fost rănite şi transportate la unităţi medicale

Autorităţile din Dubai au anunţat că un incendiu izbucnit sâmbătă pe o emblematică insulă artificială din Dubai, Palm Jumeirah, a rănit patru persoane, în timp ce doi martori au declarat pentru AFP că au auzit o explozie, în momentul în care Iranul a ripostat militar în regiunea Golfului Persic la atacurile americane şi israeliene, informează AFP.

Unul dintre martori a declarat că a văzut un fum negru şi dens ridicându-se deasupra unui hotel situat pe insula Palm Jumeirah şi a auzit sirenele unor ambulanţe care se îndreptau spre locul respectiv.

Biroul de presă din Dubai a confirmat ulterior un "incident" petrecut într-o clădire dintr-un cartier al insulei, care a provocat un incendiu şi a făcut patru răniţi.

Serviciile de urgenţă din Dubai au precizat că incendiul a fost stins. "Patru persoane au fost rănite şi transportate la unităţi medicale", au adăugat serviciile de urgenţă.

Locuitorii din Dubai şi jurnaliştii AFP aflaţi la faţa locului au auzit mai multe explozii puternice după acea primă explozie de pe insula Palm Jumeirah.

 

 



Aproximativ 90% din populaţia Emiratelor Arabe Unite este formată din străini, iar Dubai, cel mai populat oraş al său, este asociat cu opulenţa şi cu glamourul.

Iranul a lansat atacuri asupra tuturor ţărilor din regiunea Golfului Persic bogate în petrol, cu excepţia Omanului, mediator în discuţiile dintre Statele Unite şi Iran, scrie AGERPRES

