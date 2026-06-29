Tragedie în Venezuela: familia fotbalistului Lucas Trejo, găsită moartă sub dărâmături după cutremur

Durere fără margini: soția și copiii lui Lucas Trejo au murit în cutremurul devastator

Tragedie fără margini pentru fotbalistul argentinian Lucas Trejo, după ce soția și cei doi copii ai săi au fost găsiți fără viață sub dărâmăturile unui bloc prăbușit în urma cutremurului devastator din Venezuela. După zile întregi de căutări și speranțe, vestea a fost confirmată oficial de clubul la care evoluează jucătorul, potrivit Il Fatto Quotidiano.

Familie găsită fără viață după 74 de ore de căutări

Lucas Trejo traversează cel mai greu moment al vieții sale. Soția sa, Yanina Maranella, și cei doi copii, Aaron și Ainhoa, au fost descoperiți decedați sub ruinele clădirii în care locuiau, în Playa Grande, una dintre cele mai afectate zone de seism.

Operațiunea de salvare a durat peste 74 de ore și a fost desfășurată în condiții extrem de dificile, fiind îngreunată de lipsa echipamentelor și de problemele de comunicare din teren. Corpurile au fost găsite de o echipă de salvatori veniți din El Salvador.

Clădirea Cumanagotto, unde locuia familia, s-a prăbușit complet în urma cutremurului puternic care a lovit Venezuela și care a provocat peste 1.400 de morți și mii de răniți.

Apel disperat pe rețelele sociale

În zilele care au urmat tragediei, Lucas Trejo a lansat un apel emoționant pe rețelele sociale, încercând să afle orice informație despre familia sa. Mesajul a fost distribuit masiv de colegi, prieteni și voluntari, care s-au mobilizat pentru a-l ajuta.

„Clădirea noastră din Playa Grande s-a prăbușit. Nu știu nimic despre familia mea. Vă rog să vă rugați pentru ei și să distribuiți acest mesaj”, scria fotbalistul pe Instagram, în speranța că cei dragi ar putea fi în viață.

Ultimul său mesaj, înainte de confirmarea tragediei, a fost unul plin de speranță: „Mulțumesc tuturor pentru rugăciuni. Încă îmi caut familia”.

Unde se afla Lucas Trejo în momentul cutremurului

În momentul producerii seismului, fundașul în vârstă de 38 de ani nu se afla alături de familie. El era în Caracas, unde urma să joace un meci de cupă alături de echipa sa, Sport Marítimo de La Guaira.

După ce a aflat despre prăbușirea clădirii, Trejo s-a întors de urgență în Playa Grande. La sosire, a găsit doar ruine și haos.

„Când a ajuns, nu mai era nimic. Doar distrugere totală”, a declarat cumnatul său, Ricardo Ardiles, descriind zona ca fiind „o adevărată catastrofă”.

Speranțe până în ultimul moment

Familia și apropiații au sperat până în ultima clipă că Yanina și cei doi copii ar fi reușit să iasă din clădire înainte de prăbușire. Potrivit rudelor, aceștia ajunseseră acasă în jurul orei 16:00, iar cutremurul a avut loc în jurul orei 18:00.

„Portarul a reușit să dea alarma, dar nu știm dacă au avut timp să iasă”, a explicat Ardiles.

În lipsa unor echipe suficient echipate, Lucas Trejo și colegii săi au participat direct la operațiunile de căutare, îndepărtând molozul inclusiv cu mâinile goale.

Mesajul clubului și amploarea dezastrului

Clubul Sport Marítimo de La Guaira a confirmat oficial tragedia și a transmis un mesaj de condoleanțe.

„Împărtășim durerea lui Lucas Trejo pentru pierderea soției și a copiilor săi. Cerem respect pentru familie și pentru apropiați în aceste momente extrem de dificile”, au transmis reprezentanții echipei.

Cutremurul care a lovit Venezuela a lăsat în urmă un bilanț dramatic: peste 1.400 de morți, peste 4.300 de răniți și mii de familii rămase fără locuințe. Autoritățile estimează că sute de persoane ar putea fi încă prinse sub dărâmături.