Lumea, la un pas de dezastru. Cum a dat Trump înapoi în ultimul moment

În doar câteva ore, lumea a trecut de la perspectiva distrugerii unei „întregi civilizații” la încercarea de a înțelege termenii unui armistițiu fragil, cu implicații strategice și constituționale profunde.

Președintele american a început ziua de marți amenințând că o „întreagă civilizație”, de 90 de milioane de iranieni, ar putea fi rasă de pe fața pământului.

Apoi, ziua s-a încheiat cu nedumerirea unei lumi întregi - care, ore în șir, a urmărit cu teamă fiecare declarație a șefului Casei Albe - incapabile să priceapă de ce liderul celei mai puternice națiuni a planetei a dat înapoi.

De altfel, unul dintre efectele surprinzătoare ale conflictului de 40 de zile este dificultatea de a evalua atât credibilitatea declarațiilor formulate de către liderii autoritari de la Teheran, cât și pe cea a afirmațiilor făcute de către președintele SUA.

Confuzia generală avea să revină marți, cu aproximativ 80 de minute înainte de termenul-limită stabilit de Trump pentru a ordona distrugerea infrastructurii majore a Iranului, atunci când acesta a revendicat victoria pe platforma sa „Truth Social” și a anunțat amânarea unei noi escaladări a conflictului.

„Un armistițiu pe două planuri!”, scria Trump, susținând că, în schimbul unei pauze de două săptămâni a bombardamentelor, Iranul a acceptat „DESCHIDEREA COMPLETĂ, IMEDIATĂ și SIGURĂ a Strâmtorii Ormuz”.

Dacă sute de petroliere blocate vor putea părăsi curând Golful Persic, impactul devastator asupra economiei globale - factor care i-a afectat deja lui Trump popularitatea - ar putea fi evitat.

Piețele au reacționat imediat, cu creșteri ale contractelor futures. „Este o onoare să vedem această problemă de lungă durată aproape de rezolvare.”, a mai scris Trump pe platforma sa.

Teheranul vede altceva

Într-un plan în 10 puncte prezentat de către Consiliul Suprem de Securitate Națională, autoritățile de la Tehran au cerut dreptul de a coordona traficul prin strâmtoare, pentru a-și consolida „poziția economică și geopolitică unică” asupra unui punct strategic pentru petrolul mondial.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a subliniat că Iranul nu va renunța la pârghiile sale nici măcar în perioada armistițiului. „Pentru două săptămâni, tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz va fi posibil în siguranță doar prin coordonare cu forțele armate iraniene și în limitele condițiilor tehnice.”, a scris acesta pe platforma X.

Concomitent, agenția semioficială „Tasnim News Agency” a relatat că Iranul și Oman intenționează să perceapă taxe de tranzit pentru navele care traversează strâmtoarea în timpul armistițiului.

Trump a respins declarația Consiliului drept o „farsă” și a atacat CNN pentru relatările sale pe acest subiect.

Situația ar putea fi clarificată de Pakistan, care a intermediat un acord pentru reluarea negocierilor între Washington și Teheran, începând de vineri, dacă înțelegerea va mai rezista până atunci.

Contradicția „victoriei” revendicate de Trump

Simpla perspectivă de a evita pierderi masive de vieți - în rândul iranienilor, militarilor americani și civililor din întregul Orient Mijlociu - reprezintă un câștig incontestabil.

De asemenea, reducerea riscului unor consecințe economice globale devastatoare, într-un moment în care piețele reacționează deja la instabilitatea din regiune, aduce o ușoară detensionare, după săptămâni de criză.

Pe de altă parte, termenii neclari ai înțelegerii ridică semne serioase de întrebare. Dacă Teheranul va obține, fie și temporar, controlul asupra Strâmtorii Ormuz, atunci rezultatul cel mai durabil al confruntării ar putea fi exact consolidarea influenței iraniene asupra uneia dintre cele mai sensibile rute energetice ale lumii.

Într-un asemenea scenariu, economia globală ar deveni vulnerabilă la presiuni periodice, iar ceea ce este prezentat drept o victorie ar putea fi, în realitate, un eșec strategic al Casei Albe.

Deși SUA și Israelul susțin că au distrus în mare parte capacitățile militare ale Iranului, nu este clar dacă ofensiva a slăbit regimul de la Tehran sau, dimpotrivă, a creat premisele consolidării la putere a unor facțiuni și mai radicale. Această ambiguitate strategică reflectă, în esență, contradicția centrală a momentului: o posibilă victorie tactică, dar cu riscuri majore pe termen lung.

De altfel, reacțiile la armistițiu au fost profund polarizate. Criticii au vorbit despre un nou episod de tip „TACO”, („Trump dă întotdeauna înapoi”), în care președintele adoptă poziții extreme pentru ca apoi să se retragă, subminându-și propria credibilitate.

Susținătorii președintelui, în schimb, au interpretat evoluția ca pe o dovadă a eficienței unei strategii de negociere agresive, în care presiunea maximă forțează adversarul la concesii.

Dincolo de această dezbatere, ziua de marți a scos însă la iveală probleme mult mai grave. Declarația lui Trump, potrivit căreia „o întreagă civilizație ar putea muri într-o singură noapte”, a depășit limitele retoricii politice acceptabile, ridicând serioase întrebări asupra judecății și temperamentului liderului celei mai puternice națiuni de pe Planetă.

Chiar dacă nu a fost urmată de acțiuni concrete, o astfel de afirmație venită din partea comandantului suprem are implicații profunde, atât pentru percepția globală asupra SUA, cât și pentru stabilitatea strategică mondială.

Semnal de alarmă

Undele de șoc s-au resimțit și în întreg spectrul politic american. Criticile nu au venit doar din partea opoziției, ci și din interiorul Partidului Republican, semn că limitele discursului prezidențial au fost, în ochii multora, depășite.

În același timp, apelurile la mecanisme constituționale extreme, precum invocarea celui de-al 25-lea Amendament, reflectă nivelul de îngrijorare generat de comportamentul liderului de la Casa Albă.

Criza a readus în prim-plan și o problemă fundamentală a sistemului politic american: echilibrul puterilor. Afirmația potrivit căreia „doar președintele știe ce va face” contrazice însăși logica mecanismelor de control și echilibru.

Timp de mai multe ore, un lider care acționează fără constrângeri clare a amenințat să declanșeze o escaladare ce ar fi putut avea consecințe umanitare majore, fără o autorizare explicită din partea Congresului și fără o strategie de ieșire evidentă dintr-o situație extrem de periculoasă.

Acest episod ar putea deveni, de altfel, un studiu de caz în privința riscurilor concentrării excesive a puterii executive, mai ales în condițiile unui cabinet format din loialiști și ale unui Congres reticent în exercitarea rolului său de supraveghere.

Și în plan internațional, efectele sunt la fel de ambigue. Pasul înapoi făcut pe Trump a evitat, cel puțin temporar, o tragedie de proporții.

În același timp, însă, ar putea întări percepția adversarilor că amenințările președintelui Trump nu sunt pe deplin credibile. Într-un posibil context viitor, în care SUA s-ar confrunta cu un adversar capabil de reacții rapide și devastatoare, această percepție ar putea avea consecințe grave.



