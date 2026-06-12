„Cât mai rezistă românii?” Lavinia Șandru cere explicații după explozia inflației la aproape 11%

Lavinia Șandru, președintele BCSC al PUSL, atrage atenția că milioane de familii sunt puse în dificultate de majorarea continuă a prețurilor la energie, carburanți, alimente și servicii.

„Cât mai rezistă românii? Cât timp vor mai putea pensionarii, tinerii, familiile cu copii și antreprenorii să suporte această presiune economică? Sunt întrebări la care oamenii așteaptă răspunsuri clare și soluții concrete”, transmite PUSL.

Potrivit formațiunii, creșterile spectaculoase ale prețurilor la energie electrică, combustibili și chirii reprezintă semnale că situația economică se deteriorează accelerat și că sunt necesare măsuri urgente pentru protejarea puterii de cumpărare.

PUSL solicită lansarea unor programe eficiente de sprijin pentru populația vulnerabilă și pentru mediul de afaceri, astfel încât costurile inflației să nu fie suportate exclusiv de cetățeni.

„România nu își poate permite să privească pasiv cum puterea de cumpărare se topește de la o lună la alta. Oamenii au nevoie de protecție, iar economia are nevoie de stabilitate și predictibilitate”, afirmă Lavinia Șandru.

Partidul Umanist Social Liberal consideră că actuala evoluție a inflației trebuie tratată ca o prioritate națională, întrucât efectele sale se resimt în fiecare gospodărie și în fiecare afacere din România.