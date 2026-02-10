Ultima manevră a Rusiei împotriva Franței: tentativa de a-l implica pe Macron în „cazul Epstein”

Rusia are Franța în vizor, iar acest lucru nu este deloc nou. Statul francez este una dintre cele mai puternice, ferme și implicate voci europene în sprijinul Ucrainei, țara pe care Vladimir Putin a ordonat să fie invadată în urmă cu aproape patru ani. În acest context, strategia de compromitere a adversarului este aplicată de la Kremlin încă din prima zi: calomniază, pentru că ceva tot rămâne, scrie The Huffpost.

În această logică, autoritățile franceze au descoperit recent o campanie de dezinformare prorusă care îl leagă în mod fals pe președintele Emmanuel Macron de decedatul infractor sexual Jeffrey Epstein, potrivit unei surse guvernamentale citate de agenția Reuters.

Sursa a explicat că serviciul de stat pentru Vigilență și Protecție împotriva Interferențelor Digitale Străine a identificat o operațiune care a folosit tactici similare celor ale grupării Storm-1516, o rețea prorusă despre care autoritățile americane suspectează că a răspândit dezinformare în timpul campaniei prezidențiale din SUA din 2024 și înainte de Jocurile Olimpice de la Paris, desfășurate tot în 2024.

Materialele distribuite includeau capturi de ecran cu e-mailuri false, prezentate drept o nouă scurgere de documente Epstein din partea Departamentului de Justiție al Statelor Unite, care îl implicau pe Emmanuel Macron. O simplă verificare în motorul de căutare creat special pentru aceste documente arată însă că numele președintelui francez nu apare.

Unul dintre e-mailuri îl descria în mod fals pe Macron drept gazda unei petreceri cu minori, tip de infracțiuni pentru care Epstein a fost inculpat, deși s-a sinucis în 2019, înainte ca toate faptele să iasă la iveală. Fosta sa parteneră și colaboratoare, Ghislaine Maxwell, a fost condamnată ulterior la 20 de ani de închisoare.

Campania de dezinformare a început cu un site care se dădea drept publicația franceză France-Soir. Domeniul fals a publicat miercuri un articol în care îl acuza pe Macron de legături cu Epstein. Informația a fost apoi amplificată printr-un videoclip postat pe platforma X, deținută de Elon Musk, potrivit aceleiași surse.

Contul French Response de pe X, administrat de Ministerul francez de Externe, a catalogat articolul drept fals și a negat conținutul acestuia.

Site-ul fals a fost închis după o plângere depusă de adevăratul France-Soir, însă Reuters a constatat că videoclipul, prezentat ca un reportaj, era încă disponibil pe X. Întrebată dacă autoritățile franceze au solicitat eliminarea materialului, platforma nu a oferit un răspuns.

Publicarea inițială a videoclipului a provenit de la un cont asociat grupării Storm-1516, iar ulterior conținutul a fost redistribuit de numeroase alte conturi.

Ambasada Rusiei la Paris nu a putut fi contactată imediat pentru comentarii. Un oficial francez a declarat că Parisul și-a exprimat anterior îngrijorarea față de Moscova în legătură cu ceea ce consideră a fi eforturi rusești de discreditare a lui Macron, inclusiv în timpul primei sale campanii prezidențiale din 2017. Moscova a negat aceste acuzații.

Guvernele europene acuză Rusia și actori proruși că orchestrează o campanie mai amplă de ingerință menită să destabilizeze statele europene și să slăbească Uniunea Europeană. Moscova respinge aceste acuzații.

Emmanuel Macron a comentat luni seară „cazul Epstein”, subliniind că esențial este ca justiția americană „să-și facă datoria”, mai ales în raport cu victimele.

„Justiția de acolo trebuie să-și facă treaba”, a declarat președintele Franței, abordat de presă la inaugurarea târgului viticol Wine Paris, evitând să intre în detalii și explicând că nu este rolul său să participe la această dezbatere publică.

Declarația a venit după ce dosarul Epstein a lovit direct scena politică franceză, prin implicarea fostului ministru socialist Jack Lang, o personalitate extrem de influentă a stângii și a lumii culturale, al cărui nume apare de peste 600 de ori în documentele făcute publice până acum.

În urma dezvăluirilor privind legăturile sale și ale fiicei sale cu infractorul sexual american, Jack Lang și-a prezentat sâmbătă demisia din funcția de președinte al Institutului Lumii Arabe, după ce Parchetul Național Financiar a deschis vineri o anchetă preliminară pe numele ambilor.

Luni s-a aflat, de asemenea, că Lang și soția sa au fost plasați sub protecție polițienească, ca urmare a amenințărilor primite pe rețelele sociale, potrivit presei franceze. Amenințările au degenerat și în violență: fostul ministru din perioada președintelui François Mitterrand, un reper al stângii franceze, a fost agresat fizic.

Potrivit declarațiilor sale, Lang a fost împins la pământ în fața Operei din Paris, unde avea loc o manifestație împotriva abuzurilor sexuale asupra minorilor. „Individul, foarte activ pe rețelele sociale, a fost condamnat la opt luni de închisoare”, a precizat avocatul său, citat de Europa Press.

În plus, o organizație neguvernamentală franceză care luptă împotriva violenței sexuale asupra minorilor a cerut redeschiderea unei anchete desfășurate în 2019, pentru a stabili dacă apartamentul de lux deținut de Epstein la Paris a fost scena unor infracțiuni sexuale și pentru a identifica eventualele victime.

