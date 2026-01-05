Maduro va apărea în fața unui tribunal american; Trump afirmă că sunt posibile noi atacuri militare

Trump a declarat duminică reporterilor că ar putea ordona un alt atac dacă Venezuela nu cooperează cu eforturile SUA de a deschide industria petrolieră și de a opri traficul de droguri. El a amenințat, de asemenea, cu acțiuni militare în Columbia și Mexic și a spus că regimul comunist din Cuba „pare gata să cadă” de la sine, potrivit Reuters.

Ambasadele Columbiei și Mexicului la Washington nu au răspuns solicitărilor de comentarii Reuters.

Declarațiile lui Trump au fost făcute în ajunul apariției programate a lui Maduro, luni, în fața unui judecător federal din New York.

Maduro a fost reținut sâmbătă în timpul unui raid militar la Caracas, care a stârnit îngrijorarea internațională și a aruncat Venezuela în incertitudine.

Oficialii administrației Trump au descris arestarea ca o acțiune de aplicare a legii pentru a-l trage la răspundere pe Maduro pentru acuzațiile penale formulate în 2020, care îl acuză de conspirație de narcoterorism. Dar Trump însuși a spus că au existat și alți factori, afirmând că raidul a fost provocat în parte de afluxul de imigranți venezueleni în Statele Unite și de decizia țării de a naționaliza interesele petroliere americane cu zeci de ani în urmă.

„Recuperăm ceea ce ne-au furat”, a declarat el la bordul avionului Air Force One, în timp ce se întorcea duminică la Washington din Florida. „Noi suntem la conducere”.

Companiile petroliere se vor întoarce în Venezuela și vor reconstrui industria petrolieră a țării, a afirmat Trump. „Vor cheltui miliarde de dolari și vor extrage petrolul din pământ”, a spus el.

Președintele interimar al Venezuelei cere colaborarea SUA

Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a invitat guvernul SUA să colaboreze la un program de cooperare. Mesajul, publicat pe rețelele sociale, a avut un ton împăciuitor după capturarea președintelui Nicolas Maduro de către Statele Unite.

Ea a spus că Venezuela „aspiră să trăiască fără amenințări externe” și că dorește să acorde prioritate relațiilor echilibrate și respectuoase cu Statele Unite.

Potrivit Reuters, textul declarației este următorul:

„Un mesaj din Venezuela către lume și către Statele Unite: Venezuela își reafirmă angajamentul față de pace și coexistența pașnică. Țara noastră aspiră să trăiască fără amenințări externe, într-un mediu de respect și cooperare internațională. Credem că pacea globală se construiește garantând mai întâi pacea în interiorul fiecărei națiuni. Prioritizăm evoluția către relații internaționale echilibrate și respectuoase între Statele Unite și Venezuela, precum și între Venezuela și alte țări din regiune, bazate pe egalitatea suverană și neintervenție. Aceste principii ghidează diplomația noastră cu restul lumii. Invităm guvernul SUA să colaboreze cu noi la o agendă de cooperare orientată către dezvoltarea comună în cadrul dreptului internațional, pentru a consolida coexistența durabilă a comunității. Președintele Donald Trump, popoarele noastre și regiunea noastră merită pace și dialog, nu război. Acesta a fost întotdeauna mesajul președintelui Nicolás Maduro și este mesajul întregii Venezuele în acest moment. Aceasta este Venezuela în care cred și căreia i-am dedicat viața. Visez la o Venezuela în care toți venezuelenii buni să poată fi uniți. Venezuela are dreptul la pace, dezvoltare, suveranitate și un viitor”.

Declarația a fost semnată de Delcy Rodríguez, președinte interimar al Republicii Bolivariene Venezuela.

