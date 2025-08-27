Maia Sandu: Independența nu este un lucru garantat

Președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk se află în vizită la Chișinău cu ocazia Ziua Independenței. Alături de cei mai importanți lideri europeni, președinta Moldovei, Maia Sandu a arătat într-o declarație de presă comună că parcursul european nu este garantat pentru moldoveni, ingerințele fiind mai mult decât evidente, iar presiunea este uriașă.

„Moldovenii au ales deja direcția corectă. Drumul european, drumul păcii. Dar știm cu toții, independența nu este un lucru garantat. Ea depinde de alegerile pe care le facem.Astăzi, independența, suveranitatea, pacea noastră sunt puse la încercare mai mult ca oricând. Ingerință în alegerile noastre, finanțări ilegale din exterior, campanii de dezinformare, atacuri cibernetice, proteste plătite, folosirea bisericii și a platformelor online pentru mesaje antieuropene, sabotarea votului deaspărei, propagarea urii între comunități. Toate acestea sunt presiuni uriașe”, a declarat Maia Sandu.

Președinta Moldovei a amintit alegerile de anul trecut, când, în mod uimitor, moldovenii să blocheze acțiunile anti-europene.

„De noi depinde dacă acestea vor reuși să ne dezbine și să ne oprească din drum. Ne înțelegem responsabilitatea. Anul trecut am dat o bătălie grea pentru democrație, iar moldovenii au impresionat o lume întreagă prin faptul cum au stat drepți, prin vot, în fața unor forțe străine mult mai mari. Vom avea viitorul pe care ni-l dorim doar dacă îl vom proteja. Doar moldovenii trebuie să decidă pentru Moldova. Curajul moldovenilor, demnitatea noastră și munca noastră cinstită, vor face Europa mai puternică, mai sigură, mai unită și prosperă”, a spus Maia Sandu.

(sursa: Mediafax)