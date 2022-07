Maia Sandu: N-am să mă apuc să vând o bucată de țară pentru jumătate de an de gaze mai ieftine

„Noi am obținut un contract pe care puteam să-l obținem. Eu nu am să mă apuc să vând o bucată de țară doar pentru ca să avem jumătate de an gaze mai ieftine. Țara noastră este independentă și trebuie să ținem la acest lucru. Este greu acum, este greu pentru toți, inclusiv pentru că nu s-au dezvoltat între timp alternative, pentru că nu s-a investit în proiecte energetice. Pentru că nu a existat acest interes, pentru că a existat interesul să se facă scheme inclusiv la achizițiile de gaze și energie electrică. Proiectele pe care le facem noi acum vor da rezultate peste 4-5 ani. Acum trebuie să ne descurcăm pornind de la situația în care suntem și asta o să facem”, a declarat, potrivit replicamedia.md, Maia Sandu.

Maia Sandu a răspuns criticilor opoziției privind prețul de achiziție a gazelor.

„Cei care astăzi povestesc despre ce fel de contract ar fi semnat ei, de ce nu au semnat contracte pe termen lung, dacă ei au această capacitate și dacă tot au tot slujit Moscovei, în loc să slujească propriilor cetățeni în toți acești ani? De ce nu au asigurat un contract pe termen lung? Nu au asigurat pentru că nu au putut. Așa nu este posibil nici pentru noi pentru că nu sunt condiții comerciale astăzi, iar prețul nu este de piață, ci unul speculativ, s-au creat aceste circumstanțe ca prețul să zboare în cosmos. (…) Este o nenorocire această creștere a prețurilor. Dacă ar fi metode pe care să le oprim, noi le-am fi oprit demult”, a spus ea.

Șefa statului a mai spus că Republica Moldova, în rând cu țările europene, trebuie să fie pregătită pentru o iarnă grea.

„Îmi pare rău să o spun, și noi trebuie să fim pregătiți pentru o asemenea iarnă. Asta înseamnă pe cât putem, să ne izolăm locuințele, să reducem pierderile de căldură, pentru că aici va fi problema cea mare. Guvernul lucrează la acest mecanism de compensații și va fi un fond de susținere a cetățenilor care au nevoie de această susținere”, a conchis Maia Sandu.

(sursa: Mediafax)