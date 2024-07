Eric TRUMP, interviu exclusiv la Antena 3 CNN: Tatăl meu va opri războiul din Ucraina în 48 de ore. S-a săturat să vadă oameni morți

Echipa Antena 3 CNN este la Milwaukee, la Convenția Republicană, acolo unde Donald Trump urmează să susțină un discurs mult așteptat de acceptare a nominalizării sale pentru alegerile prezidențiale din SUA.

Eric Trump a oferit un interviu exclusiv Sabrinei Preda, realizator News Hour with CNN, în care a dezvăluit ce mesaj va transmite tatăl său în timpul discursului, a vorbit despre tentativa de asasinare a lui Donald Trump, dar și despre probleme actuale precum războiul din Ucraina.

Sabrina Preda: Seara aceasta este o seară importantă. Așteptăm discursul lui Donald Trump. Care va fi mesajul său pentru națiune?

Eric Trump: Va fi un mesaj frumos. Va fi un mesaj foarte, foarte frumos. Va fi un mesaj de unitate într-un anumit fel. Va fi, de asemenea, un mesaj de a pune din nou America pe primul loc. Noi, ca țară, avem probleme reale. Economia noastră este distrusă. Sistemul de imigrări este stricat. Am pierdut 300.000 de copii din cauza Fentanilului în ultimul an. Nimic nu funcționează în această țară. Ratele dobânzilor sunt mult prea mari. Inflația a fost mult prea mare. Și sincer, avem o administrație care este pur și simplu ineptă. Sunt adormiți la volan. Ei nu fac nimic. Ei nu mai sunt susținători pentru Statele Unite ale Americii. Și avem nevoie de cineva care să vină și să pună țara noastră pe primul loc. Suntem cea mai mare țară de pe Pământ și nimeni nu poate nega asta. Noi ghidăm calea. Stabilitatea noastră creează stabilitate în întreaga lume. Dar nu avem stabilitate cu acest tip (n.r Biden). Orientul Mijlociu a devenit un cuib de viespi, Rusia și Ucraina, foarte aproape de voi, sunt un dezastru. Am cheltuit sute de miliarde de dolari pentru un război, doar pentru a vedea copii morți pe fiecare parte a câmpului de luptă și se bazează pur și simplu pe slăbiciune. Războiul nu ar fi început sub conducerea tatălui meu. Orientul Mijlociu nu ar fi devenit niciodată un cuib de viespi sub preşedinţia tatălui meu. Am fi menținut cea mai mare economie din lume sub conducerea tatălui meu, în care inflația nu zdrobește fiecare persoană care trăiește în această țară. Și trebuie să ne întoarcem la lucrurile de bază care fac America puternică și la ceea ce ne-a făcut cea mai mare națiune din lume timp de sute de ani. Și vom face asta, va începe în seara asta.

Sabrina Preda: Ai vorbit despre războiul ruso-ucrainean. Și acesta este un subiect important pentru publicul român, pentru că România are cea mai lungă graniță cu Ucraina. Spune-mi cum va fi politica sub administrația Trump în relația cu țările din Europa de Est?

Eric Trump: Politica este simplă: fără alți oameni morți. Fără mai mulți oameni morți. Ajunge cu asta. Este suficient. Și am petrecut mult timp la acea graniță cu România. Am petrecut mult timp în Munții Carpați. Cunosc acea zonă foarte, foarte bine. Și este una dintre cele mai frumoase zone din lume. (n.r. Donald Trump) S-a săturat să vadă oameni morți. Și s-a săturat să vadă cum americanii își folosesc banii contribuabililor, care altfel ar putea fi folosiți în beneficiul copiilor din această țară, al școlilor, pentru a opri epidemia de droguri, pentru a se ocupa de persoanele dependente din această țară. Există atât de multe utilizări mai bune decât finanțarea războaielor în care milioane de oameni sunt uciși sau strămutați, își pierd casele, își pierd satele de ambele părți ale liniei de front. Trebuie să se oprească. Și dacă am avea puterea americană s-ar opri. Tatăl meu va opri acest război în 48 ore.

Sabrina Preda: Tu şi familia ta aţi trecut printr-un eveniment oribil, văzând o încercare de asasinat în direct la TV, asupra vieții tatălui tău. Unde ai fost în acel moment, ce ai văzut și cum este domnul președinte acum, cum au fost ultimele zile pentru el?

Eric Trump: Eram pe canapea cu cei doi copii și am văzut cum capul tatălui meu aproape a fost spulberat. Nu a fost o zi amuzantă. A căzut, avea sânge pe față. Nu am știut dacă era mort. Nu știam dacă a fost lovit în piept sau în altă parte a corpului. Este de neconceput. Dacă nu și-ar fi mișcat capul în ultimul moment, ar fi fost mort chiar acum. Și apoi, 48 de ore mai târziu, suntem aici în Milwaukee și dău un vot decisiv ca un delegat pentru statul Florida, care îl face candidatul republican pentru funcția de președinte al Statelor Unite. Dacă vrei să vorbești despre maxime și minime în viață, pe o perioadă de 48 de ore am văzut cele mai mici minime și am văzut cele mai mari maxime. Dar dragostea în această arenă din spatele meu este incredibilă. Vreau să spun absolut incredibilă. Aatunci când a intrat în acea primă noapte oamenii plângeau. Adică, oamenii din această țară îl iubesc. Acesta nu este un politician. Acesta este cu adevărat un simbol cultural în acest moment. El este singura persoană care nu avea nevoie de această slujbă. Nu avea nevoie să facă asta. Ultimul lucru pe care Donald Trump trebuie să-l facă este să fie pus sub acuzare în fiecare zi și să fie urmărit penal în fiecare zi. Adică, el poate să stea la Mar-a-Lago și să trăiască cea mai frumoasă viață, să trăiască întruchiparea visului american, să fie cel mai puternic om din Partidul Republican. În schimb, se duce acolo în fiecare zi și spune “luptă”. Și cum sângele îi curge pe față, se ridică și ce face? Luptă, luptă, luptă. Așa este el și, sincer, exact de el are nevoie America, lumea are nevoie de el pe Pennsylvania Avenue nr. 1600, la Casa Albă, pentru că securitatea, puterea și siguranța întregii lumi sunt determinate de o Americă puternică. Şi avem nevoie de o Americă puternică mai mult acum decât am avut vreodată nevoie.

Sabrina Preda: Oamenii vorbesc despre un miracol al celor întâmplate pe acea scenă și despre faptul că fostul președinte este acum schimbat, că este o persoană diferită. Credeți că acest lucru este adevărat?

Eric Trump: Da. De fiecare dată când ai o experiență aproape de moarte… Auzi tot timpul despre oameni care au accidente de mașină. Ies, abia reușesc, și privesc viața diferit. Au o nouă perspectivă asupra vieții. Îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi că sunt în viață. Poate că anumite lucruri care erau importante pentru ei înainte nu mai sunt importante. Își reprioritizează viața. Și cred că tatăl meu cu siguranță se uită printr-o astfel de lentilă. Și va rămâne unul dintre cei mai mari președinți din istorie. Dar cred cu adevărat că se află pe punctul de a fi asemuit cu Washington, Jefferson și Lincoln. Cred că istoria se va uita în urmă la ceea ce a făcut, la modul în care a luptat și la revenirea sa, dar și la atacurile necruțătoare. Chiar îl venerez, ca fiind în fruntea listei președinților americani din toate timpurile.

Sabrina Preda: Care este mesajul dumneavoastră final pentru publicul român, aici, la Antena 3 CNN?

Eric Trump: Pentru români: vă cunoaștem foarte bine. Evident, noi doi avem un prieten în comun care este un tip minunat care lucrează în compania noastră de ani și ani de zile. Dar românii sunt oameni incredibili. Țara voastră este o țară absolut frumoasă, am fost acolo. Este un loc foarte special. Așa că pentru poporul român: vă iubim și vă apreciem! Iar Donald Trump va face lumea puternică din nou. El va face America din nou sigură. Va face America din nou măreață.

