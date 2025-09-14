Majoritatea adulților din SUA consideră că alegerile personale reprezintă un factor al sărăciei

Puțin peste jumătate consideră că guvernul cheltuiește prea puțin pentru cei nevoiași, arată noul sondaj realizat de Școala de Politici Publice Harris a Universității din Chicago și Centrul Associated Press-NORC pentru Cercetări în Afaceri Publice.

Sondajul vine într-un moment în care numărul persoanelor fără adăpost este în creștere, iar oficialii din întreaga țară, inclusiv președintele republican Donald Trump, fac presiuni pentru a elimina taberele în care trăiesc persoanele fără adăpost. În același timp, se preconizează că proiectul de lege privind reducerea impozitelor și a cheltuielilor, semnat de Trump în iulie, va reduce beneficiile pentru persoanele cu venituri mici.

„Se pare că oamenii sunt puțin confuzi”, a spus Bruce Meyer, profesor la Universitatea din Chicago Harris School, care a contribuit la elaborarea și analizarea sondajului. „Cred că oamenii realizează, cel puțin parțial, complexitatea factorilor care îi determină pe oameni să aibă probleme din punct de vedere economic. Și cred că mulți oameni sunt generoși în sufletul lor și vor ajuta oamenii, considerând că și guvernul ar trebui să facă același lucru, chiar și atunci când indivizii nu sunt fără vină”.

Majoritatea adulților din SUA — 68% — afirmă că sărăcia a crescut în întreaga țară în ultimii 25 de ani, în timp ce 19% spun că a rămas la același nivel și aproximativ 12% afirmă că a scăzut.

Persoanele care locuiesc în zone urbane, cum ar fi Dwayne Byrd, în vârstă de 60 de ani, din Baltimore, sunt mai înclinați să spună că sărăcia a crescut în comunitatea lor locală, în comparație cu persoanele din zonele suburbane sau rurale.

„Clădirile sunt dărăpănate, străzile sunt murdare, afacerile se închid pe capete”, a spus Byrd despre sărăcia din orașul său. „Trebuie să alegi între a plăti factura la electricitate și a-ți umple stomacul. ... Oamenii care au locuri de muncă nu au suficienți bani”.

Cu toate acestea, rata persoanelor care trăiesc sub pragul sărăciei a scăzut de fapt „în aproape toate privințele” în ultimii 25 de ani, potrivit lui Meyer, profesor la Universitatea din Chicago. Discrepanța dintre datele privind sărăcia și percepțiile americanilor poate proveni din faptul că numărul persoanelor fără adăpost a crescut.

„Este cea mai vizibilă formă de sărăcie”, a spus Meyer. „Cred că, în mod rezonabil, oamenii fac extrapolări din ceea ce văd în modul în care trăiesc oamenii în corturi și pe trotuare. Dar asta este foarte diferit de majoritatea populației cu venituri mici”.

Aproximativ 8 din 10 americani spun că numărul persoanelor fără adăpost a crescut în Statele Unite în ultimii 25 de ani, iar aproximativ 7 din 10 spun că a crescut în statul lor. Puțin mai mult de jumătate — 55% — spun că a crescut în propria comunitate.

Potrivit oficialilor federali, numărul persoanelor fără adăpost a crescut cu 18% anul trecut, în mare parte din cauza lipsei de locuințe la prețuri accesibile, precum și a dezastrelor naturale devastatoare și a valului de migranți din mai multe părți ale țării.

Această creștere s-a adăugat la o creștere de 12% în 2023, pe care oficialii federali responsabili cu locuințele au atribuit-o creșterii chiriei și sfârșitului asistenței acordate în contextul pandemiei de coronavirus.

„Nu am văzut niciodată atât de multe tabere de persoane fără adăpost”, a spus Ashlyn White, o democrată în vârstă de 38 de ani, rezidentă în Pittsburgh. „După COVID, au început să apară cu adevărat”.

Sondajul a relevat că mai mulți americani sunt în favoarea eliminării taberelor de persoane fără adăpost din orașele americane decât cei care se opun acestei măsuri. Aproximativ 43% dintre adulții americani sunt în favoarea eliminării acestora, în timp ce aproximativ 25% se opun. Aproximativ 3 din 10 americani nu au o opinie, spunând că nu sunt nici în favoarea, nici împotriva eliminării taberelor.

Curtea Supremă a Statelor Unite a decis anul trecut că orașele pot aplica interdicții persoanelor care dorm în aer liber în locuri publice.

(sursa: Mediafax)