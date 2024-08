O mamă care a scris o carte pentru copiii îndurerați de moartea tatălui, acuzată de uciderea acestuia

Femeia are trei copii și după moartea soțului a scris cartea „Are You with Me?” despre un tată cu aripi de înger care veghează asupra fiilor după ce a murit, potrivit Sky News.

Cartea va fi analizată în timpul procesului deoarece procurorii cred că a fost scrisă pentru a ascunde crima.

Anchetatorii susțin că victima, în vârstă de 39 de ani, a fost otrăvită cu o doză letală de fentanil strecurată într-un cocktail. Crima a avut loc în 2022, după o tentativă eșuată în același an, iar cartea a fost scrisă un an mai târziu.

Procurorii mai susțin că femeia în vârstă de 34 de ani a fost ajutată de o menajeră și că în discuție mai sunt o asigurare de viață și o moștenire.

(sursa: Mediafax)