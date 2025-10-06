Criză politică în Franța. Marine Le Pen cere demisia lui Macron și alegeri anticipate

x close
de Redacția Jurnalul    |    06 Oct 2025   •   21:15
Lidera partidului de extremă-dreapta „Adunarea Națională” (Rassemblement National) din Franța, Marine Le Pen, cere dizolvarea Parlamentului și organizarea de alegeri anticipate în urma demisiei premierul francez Sébastien Lecornu.

Marine Le Pen a cerut organizarea de alegeri anticipate imediat după anunțul privitor la demisia premierului francez. „Trebuie să ne întoarcem la urne”, a spus Marine Le Pen, potrivit Le Figaro. De asemenea, ea i-a cerut președintelui francez să dizolve Parlamentul și apoi să-și dea demisia.

Ar fi o decizie „înțeleaptă”, a explicat Marine Le Pen.

Sébastien Lecornu a demisionat luni dimineață la doar 12 ore după ce anunțase compoziția noului guvern.

El și-a prezentat demisia în fața lui Emmanuel Macron, iar președintele a acceptat-o, a anunțat Palatul Élysée într-un comunicat de presă. Numit pe 9 septembrie, Lecornu a fost criticat de oponenți și chiar de unii aliați pentru propunerile făcute duminică seara privitoare la pozițiile de ministru.

(sursa: Mediafax)

 

