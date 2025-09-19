Mark Rutte: „Răspunsul NATO a fost rapid și decisiv”

Este mesajul postat pe X de către secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Trei avioane de luptă rusești care au încălcat spațiul aerian estonian au fost interceptate de NATO, a declarat alianța militară.

Ministerul de Externe al Estoniei a condamnat incursiunea ca fiind „nerușinată”. Acesta a declarat că trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au intrat în spațiul aerian al unui membru NATO „fără permisiune și au rămas acolo timp de 12 minute” vineri, deasupra Golfului Finlandei.

Purtătorul de cuvânt al NATO, Allison Hart, a declarat că alianța militară „a răspuns imediat și a interceptat aeronava rusă”, calificând incidentul drept „încă un exemplu de comportament imprudent al Rusiei și de capacitatea NATO de a răspunde”.

Prim-ministrul estonian Kristen Michal a declarat ulterior că guvernul său „a decis să solicite consultări în temeiul articolului 4 din Tratatul NATO”.

Articolul 4 din Tratatul NATO prevede inițierea oficială a consultărilor urgente în cadrul alianței formate din 32 de membri, care leagă SUA și multe țări europene în ceea ce privește apărarea colectivă.

Armata rusă nu a comentat public această chestiune.

Tensiunile dintre NATO și Rusia s-au intensificat de când Moscova a început războiul în Ucraina în 2022. Acestea au crescut în ultima săptămână, după ce Polonia și România – ambele membre NATO – au declarat că drone rusești le-au încălcat spațiul aerian.

(sursa: Mediafax)