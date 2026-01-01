Mărturia românului care a scos zeci de oameni din infernul din Crans-Montana: „Sunt încă victime înăuntru, care sunt efectiv carbonizate”

Un român stabilit în Elveția a devenit erou în noaptea de Revelion, după explozia devastatoare dintr-un bar din stațiunea Crans-Montana. George Guraliuc povestește momentele de groază trăite în interiorul localului mistuit de foc, unde zeci de oameni au murit carbonizați, iar peste 100 au fost răniți.

Românul care a intrat în flăcări pentru a salva vieți

George Guraliuc, român stabilit de mai mulți ani în Elveția, locuiește chiar în apropierea barului din Crans-Montana unde, în noaptea de Anul Nou, o explozie urmată de incendiu a provocat una dintre cele mai grave tragedii recente din Europa.

Bărbatul se întorcea acasă împreună cu soția și copilul când a auzit bubuitura puternică. Fără să stea pe gânduri, a coborât spre local și a intrat în interior pentru a ajuta victimele.

„Am fost în jurul orei 01.30. S-a produs o explozie în acest bar. Am auzit bubuitura și am coborât să văd ce se întâmplă. Am văzut cum ieșeau oameni arși din local și atunci am intrat înăuntru și am încercat să scot cât mai multe persoane. Erau foarte, foarte mulți oameni. Enorm de mulți. Peste 80 de persoane am scos numai eu, care erau cu semne vitale, și alți oameni care au murit apoi. Forțele de intervenție au venit foarte repede, însă situația a fost de așa natură că nu au putut ajunge la toți. Înăuntru este o catastrofă totală. Totul s-a distrus. Sunt încă victime înăuntru, care sunt efectiv carbonizate și n-au putut fi dezlipite de pe podea”, a declarat el pentru Digi24.

Scene dramatice: familii cu copii, prinse în capcană

Printre victime se aflau familii întregi, inclusiv copii veniți să sărbătorească Revelionul. Potrivit mărturiei românului, tavanul localului era acoperit cu materiale plastice, care au contribuit decisiv la dezastru.

„Tavanul a fost plin cu plastic și oamenii s-au lipit de acea podea efectiv. Foarte mulți oameni nu au intervenit pentru că erau speriați. Erau în șoc. Eu fiind român, sunt un pic mai ager și a trebuit să încerc cumva să ajut. Explozia a fost timp de 20 de secunde și gata, apoi totul s-a transformat într-un fum. Focul s-a intins instant.”, a relatat Guraliuc.

Localul nu avea uși de urgență

Un detaliu șocant scos la iveală după tragedie este faptul că restaurantul funcționa aparent normal, însă nu avea uși de evacuare în caz de incendiu.

„A fost o busculadă apoi, lumea s-a călcat în picioare încercând să iasă și nu au existat uși pentru ieșirea de urgență. Ei s-au călcat în picioare încercând să iasă. Cred că la ora actuală sunt peste 70 de morți. Ceea ce spun autoritățile e doar o marjă de eroare. Eu am văzut, am intrat înăuntru și credeți-mă că sunt foarte mulți oameni care nu mai sunt în viață, copii mici, părinți cu copiii, foarte mulți. Acest restaurant funcționa normal, dar nimeni nu a știut că nu are uși de incendiu”, a spus românul, comparând experiența cu tragedia de la Colectiv.

Românul a precizat că victimele au fost transportate și la spitale din Germania sau Austria.

„Deocamdată, oamenii răniți au fost, înțeleg, transportați la spitale din toată țara, dar și în Germania sau Austria”, a mai adăugat românul.

Zeci de morți, bilanț încă neclar

Autoritățile elvețiene nu au anunțat un bilanț oficial final, vorbind despre „zeci de morți”. Ministerul italian de Externe a avansat cifra de 40 de victime, însă martorii susțin că numărul real ar putea depăși 70.

Răniții au fost transportați în spitale din Elveția, Germania și Italia, unitățile medicale din cantonul Valais fiind deja supraaglomerate.

Reacții internaționale și solidaritate europeană

Președintele Franței, Emmanuel Macron, și-a exprimat solidaritatea cu victimele și familiile acestora, iar președintele federal al Elveției, Guy Parmelin, și-a amânat discursul de Anul Nou în semn de respect.

Emmanuel Macron transmite „sprijinul frățesc” al Franței

Președintele francez, Emmanuel Macron a postat, joi, un mesaj de solidaritate pe rețelele sociale, în urma incendiului care s-a petrecut de Revelion la un bar din stațiunea alpină de lux Crans-Montana, situată în Elveția.

„Emoție profundă după incendiul din Crans-Montana. Gândurile mele se îndreaptă către familiile îndoliate și către cei răniți. Elveției, poporului său și autorităților sale, le transmit întreaga solidaritate a Franței și sprijinul nostru frățesc”, a scris președintele Franței într-o postare pe pagina de X.

În urma incidentului, președintele federal al Elveției, Guy Parmelin, și-a amânat discursul său de Anul Nou. Decizia a fost luată din respect pentru familiile victimelor, potrivit Sky News.

„Revelionul în Crans-Montana: un moment de bucurie transformat într-o tragedie care a afectat întreaga Elveție și nu numai. Consiliul Federal a fost profund șocat de această veste”, a scris Guy Parmelin, președintele federal al Elveției, într-o postare publicată pe X.

De asemenea, autoritățile române au anunțat că un consul s-a deplasat la fața locului pentru a acorda asistență consulară, însă până în prezent nu au fost raportate solicitări oficiale din partea cetățenilor români.