Măsuri speciale pe Podul Prieteniei. Cine deszăpezește la iarnă cel mai important punct rutier româno-bulgar

Va fi deszăpezit în această iarnă de partea bulgară, care a anunțat că este complet pregătită pentru intervenții în sezonul rece, potrivit unui comunicat al Instituției Prefectului Giurgiu și autorităților din Ruse.​

„Anul acesta curăţarea podului peste Dunăre dintre Ruse şi Giurgiu va fi efectuată de partea bulgară. Dacă va fi necesar, circulaţia vehiculelor uşoare şi grele în unele dintre zonele învecinate va fi suspendată”, transmite Prefectura Giurgiu.

Bulgaria, pregătită pentru întreținerea Podului Prieteniei

Autoritățile bulgare dispun de 37 de utilaje pentru întreținerea infrastructurii rutiere din regiune, inclusiv mașini combinate cu greble, 6 pentru deszăpezire şi 2 echipate cu rotor şi platformă de tractare pentru vehicule grele. Acestea vor fi utilizate pentru întreţinerea a peste 500 de kilometri din reţeaua rutieră.

De asemenea, vor achiziționa aproximativ 10.000 de tone de material antiderapant până la jumătatea lunii noiembrie 2025.​

Autoritățile bulgare au anunțat și măsuri pentru asigurarea circulației trenurilor de pasageri și de marfă în regiune. Scopul este prevenirea blocajelor și reducerea întârzierilor provocatte de condițiile meteo nefavorabile.

Guvernatorul Regiunii Ruse, Dragomir Draganov, și adjunctul său, Gheorghi Georgiev, au dispus un plan amplu de intervenție, notează dcnews.ro.

Podul Prieteniei a fost inaugurat în 1954 și este unul dintre cele mai aglomerate puncte de trecere a frontierei româno-bulgare.