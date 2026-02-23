x close
Meciul de hochei SUA-Canada a bulversat diplomația. Reacția rușilor este pe gustul lui Trump

de Redacția Jurnalul    |    23 Feb 2026   •   16:30
Meciul de hochei SUA-Canada a bulversat diplomația. Reacția rușilor este pe gustul lui Trump
Sursa foto: Hepta/Hochei SUA-Canada

Meciul de hochei SUA-Canada de la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina a bulversat diplomația mondială. Victoria americanilor în finala de duminică a stârnit numeroase reacții între americani și canadieni. Și rușii au comentat evenimentul, spunând că probabil a fost ultima partidă SUA-Canada.

Victoria americanilor în finala olimpică a stârnit numeroase reacții diplomatice. Fostul premier canadian Justin Trudeau a scris un mesaj scurt. „Nu ne puteți lua țara și nu ne puteți lua sportul”, a scris Trudeau referindu-se la intenția lui Donald Trump de a transforma Canada într-un stat al SUA. Replica a venit de la Casa Albă care a publicat o imagine cu un vultur pleșuv, emblema națională a Statelor Unite, cocoțat pe o gâscă canadiană. Imaginea a adunat zeci de milioane de vizualizări în mai puțin de 24 de ore.

Reacțiile au fost numeroase, unele venind din Rusia. Kirill Dmitriev, unul dintre negociatorii ruși pe problema ucraineană și apropiat de Kremlin, a lăudat răspunsul american.

„Echipa SUA învinge viitorul său al 52-lea stat. Unul dintre ultimele meciuri de hochei dintre Statele Unite și Canada”, a scris diplomatul rus.

Declarațiile repetate ale lui Donald Trump despre Canada au stârnit în țară un puternic sentiment puternic antiamerican. De aceea, declarațiile apărute după meciul de hochei au amplificat iritarea canadienilor.

Duminică, SUA a învins Canada în finala turneului olimpic de la Milano Cortina. Americanii au câștigat medalia de aur după o victorie obținută în prelungiri, scor 2-1.

(sursa: Mediafax)

