Meloni la ONU: „Moscova a călcat în picioare ONU. Israelul a mers prea departe”

Meloni a acuzat Rusia, „membru permanent al Consiliului de Securitate”, că „a călcat în picioare în mod deliberat articolul 2 din Carta ONU, încălcând integritatea și independența politică a unui alt stat suveran, cu intenția de a-i anexa teritoriul”, transmite agenția ANSA.

Ea a subliniat că Moscova „nu este dispusă să ia în considerare în mod serios nicio invitație de a se așeza la masa negocierilor de pace”.

Referitor la conflictul din Gaza, după ce a condamnat atacurile Hamas din 7 octombrie, prim-ministrul italian a criticat aspru răspunsul israelian. Meloni a acuzat Israelul că a depășit „limitele principiului proporționalității” în răspunsul său la Hamas, ajungând să „încalce regulile umanitare și să provoace un masacru în rândul civililor”.

„O alegere pe care Italia a calificat-o în repetate rânduri ca fiind inacceptabilă și care va determina votul nostru în favoarea unor sancțiuni propuse de Comisia Europeană împotriva Israelului", a declarat ea.

Meloni a cerut Israelului „să iasă din capcana acestui război: trebuie să o facă pentru istoria poporului evreu, pentru democrația sa, pentru cei nevinovați, pentru valorile universale ale lumii libere din care face parte”.

Prim-ministrul a susținut soluția celor două state, declarând că „Israelul nu are dreptul să împiedice nașterea unui stat palestinian mâine, nici să construiască noi așezări în Cisiordania pentru a împiedica acest lucru”.

Totuși, ea a specificat că recunoașterea Palestinei trebuie să aibă „două condiții prealabile esențiale”: eliberarea tuturor ostaticilor și excluderea Hamas din funcțiile guvernamentale.

În discursul său, Meloni a criticat și „ecologismul nesustenabil” care „a distrus aproape sectorul auto din Europa, a creat probleme în SUA, a provocat pierderi de locuri de muncă”. Ea a avertizat că „planurile verzi” conduc la dezindustrializare cu mult înainte de decarbonizare.

Premierul a denunțat inadecvarea arhitecturii ONU după 80 de ani de la înființare, întrebând: „am reușit?” să prevenim conflictele.

„Cu toții știți răspunsul, pentru că este în știri și este nemilos", a adăugat ea, citând descrierea Papei Francisc a unui „al treilea război mondial” purtat „în bucăți”.

(sursa: Mediafax)